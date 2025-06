Uno degli ex tronisti di Uomini e Donne più amati dal pubblico si lascia andare ad un amaro sfogo sui social: ecco le sue parole.

Tra i protagonisti delle scorse edizioni di Uomini e Donne, uno dei tronisti più amati è sicuramente Luca Salatino che concluse il suo percorso sul trono con la scelta di Soraia Allam con cui la storia era proseguita anche durante l’avventura di lui nella casa del Grande Fratello Vip. Conclusa quell’avventura, però, la storia tra Luca e Soraia è finita e, finora, l’ex tronista non ha più ritrovato l’amore dedicandosi totalmente al lavoro. Tuttavia, la partecipazione ad alcune trasmissioni, ha allontanato dalla vita di Luca diverse persone. A confessarlo è stato lui stesso in un lungo sfogo su Instagram.

“Partiamo da un presupposto chiaro: non ho mai avuto bisogno di parlare male di nessuno, e non ho mai costruito il mio cammino screditando quello degli altri. Però è giusto dirlo: da quando ho preso parte a certi programmi, tante persone con cui sono cresciuto – con cui ho condiviso sogni, momenti e fatiche – hanno preferito allontanarsi. C’è chi ha tolto un follower, chi un saluto, chi addirittura la presenza. E non lo dico con rabbia, lo dico con lucidità”, scrive Salatino.

Le parole di Luca Salatino

Dalla partecipazione di Luca Salatino a Uomini e Donne è trascorso qualche anno ma l’ex tronista continua ad essere amatissimo dal pubblico e, allo stesso tempo, Salatino porta nel cuore Uomini e Donne. Tuttavia, accanto all’affetto del pubblico, la partecipazione ad alcune trasmissioni ha allontanano diversa gente al punto che, ad un certo punto, Luca ha scelto di mettere “in discussione me stesso, mi sono chiesto se avessi sbagliato qualcosa, perché è avere la coscienza pulita non significa pensarsi perfetti. Magari un po’ di colpa ce l’ho pure io, può darsi… ma alla fine, la vita ti insegna che le persone che ti vogliono bene davvero non si allontanano nei momenti in cui servirebbero di più. Ecco perchè oggi non sento il bisogno di dare spiegazioni a nessuno. Perchè quando ero io ad averne bisogno, quando avevo il cuore a terra e la testa piena di dubbi, mi pare che la gente non stava qui con me. Non mi ha chiamato, non mi ha teso una mano, non mi ha chiesto nemmeno come stavo. Eppure io c’ero sempre stato per tutti”.

Oggi, però, la vita di Luca è completamente cambiata e lui è pronto a conquistare tutto: “Ora comincia un nuovo percorso, fatto di verità, di fatica e di passione vera. Non sarà facile, ma sarà mio. Alla faccia di chi ha sperato che mollassi, di chi ha goduto nel vedermi in difficoltà, di chi confuso l’umiltà con la debolezza. Io non dimentico niente, ma vado avanti. A testa alta, con rispetto per me stesso e con la forza di chi non ha mai smesso di crederci. E vi dico: la soddisfazione più grande non è arrivare… ma farlo con dignità, dopo che tutti pensavano che non ce l’avresti fatta. Un abbraccio a chi c’è davvero. Gli altri, lasciamoli indietro: è il posto che si sono scelti da soli”.