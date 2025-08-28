Ex protagonista di Uomini e Donne si lascia andare ad una rivelazione svelando di aver attraversato un momento complicato.

Tra le protagoniste delle scorse edizioni di Uomini e Donne c’è sicuramente Giovanna Abate che ha prima corteggiato Giulio Raselli e poi ha provato a cercare l’amore sul trono scegliendo Sammy Hasaan. Nel corso di un’intervista rilasciata al podcast Chedonna.it, Giovanna Abate ha parlato della sua esperienza sia come corteggiatrice che come tronista. Giovanna ha vissuto l’avventura anche durante il covid e non nasconde di aver attraversato momenti particolari.

“Nei due anni a Uomini e Donne, anche con il Covid, ci sono state situazioni difficili, però mi ha dato la possibilità di avere tanto tempo per ragionare sulle scelte che avrei preso per me, sull’amore. Una cosa che non rifarei nel programma… è molto difficile perché sono sempre stata me stessa, forse non mi lascerei prendere troppo da chi non mi ha trattata da principessa, però non avrei fatto una scelta diversa comunque. Non mi sono pentita di niente, sono stata molto felice”, ha raccontato Giovanna che ha poi svelato di aver ricevuto una delusione da Giulio e di aver rivisto una volta Sammy in stazione.

Oltre a parlare di Uomini e Donne, Giovanna Abate ha parlato anche di se stessa svelando di aver attraversato un momento molto difficile tre anni fa. “Ho avuto un grande crollo mentale. Io ero convinta di avere qualcosa nel cervello, sai quando il corpo e la mente sono distaccati? Dicevo perché non riesco a vedere un film? Perché una mia amica mi parla e non capisco cosa mi dice? Allora mi sono detta che la mente va trattata come un’altra parte del corpo, non è che perché non si vede allora non la curi“, le parole di Giovanna.

Da lì la scelta di cominciare un percorso durato ben cinque anni: “Mi sono seduta su quella poltrona pensando che la morte di mia nonna fosse il problema, invece ho scoperto un mondo dentro di me bellissimo. Oggi nei giorni no faccio le mie cose, ascolto la musica, guido perché mi da un senso di libertà, sto con i miei nipoti. Vado nelle cose piccole della vita“, ha dichiarato.