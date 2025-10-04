Ex corteggiatrice di Uomini e Donne si lascia andare ad alcune rivelazioni sulla sua partecipazione al programma.

Uomini e Donne va in onda da tantissimi anni e sono molte le coppie nate sotto le telecamere: di queste, alcune durano ancora e hanno coronato l’amore con la nascita di figli e con il matrimonio mentre altre si sono rotte dopo qualche tempo. Uno dei troni che ha maggiormente appassionato il pubblico è stata sicuramente quello di Oscar Branzani che concluse l’avventura scegliendo Eleonora Rocchini. Una coppia che, anche dopo l’addio al programma, è stata seguita tantissimo dai fan che speravano in un epilogo diverso.

A distanza di qualche tempo, però, la storia tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini è finita ed entrambi hanno preso strade differenti. Oggi, Eleonora ha una nuova storia d’amore che la rende serena e felice. Tuttavia, ai microfoni del podcast 1% Donne, l’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad alcune rivelazioni.

Eleonora Rocchini: rivelazioni su Uomini e Donne e la fine della storia con Oscar Branzani

“Per me è stato pesante, ho sofferto. Io avevo deciso di far finire una relazione che non mi dava più felicità. Dopo 3/4 mesi sono partita e in vacanza ho conosciuto un’altra persona e il mio cuore ha ricominciato a battere. Chiudere la relazione non è stato facile, non sono state persone mature che si stringono la mano, è stato un trauma. Quindi sono tornata a Firenze e ho ricominciato a vivere”. Con queste parole, Eleonora Rocchini ha raccontato quello che ha vissuto quando la storia nata a Uomini e Donne è finita.

“La mia relazione nuova è andata avanti, è ancora il mio attuale compagno e ci sposiamo l’anno prossimo. Quello che io avevo sentito in un contesto televisivo era diverso, non so se è perché ero condizionata, magari ti piace la situazione però io non avevo mai sentito sta roba. Per la persona che ho accanto ho fatto delle cose pazzesche che sono state nuove. Per me la mia unica e vera storia d’amore è questa”, ha concluso.