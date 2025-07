Ex protagonista di Uomini e Donne si lascia andare ad una bellissima dichiarazione d'amore.

Uomini e Donne è uno dei programmi più longevi e più amati della televisione italiana. Sul web è già partito il countdown per l’inizio della nuova stagione che comincerà ufficialmente a fine agosto con le prime registrazioni che saranno poi trasmesse su canale 5 a partire da metà settembre. In attesa di scoprire i nomi dei nuovi tronisti e di tutti i protagonisti del trono over, gli utenti dei social continuano a seguire i protagonisti delle scorse edizioni. Sono tanti gli ex tronisti che, ancora oggi, sono seguiti dal pubblico. Non tutti, però, nel programma di Maria De Filippi, sono riusciti a trovare l’amore.

Chi, nonostante la buona volontà, non è riuscito a trovare la donna della sua vita c’è sicuramente Jack Vanore che ha incantato il pubblico durante la sua partecipazione al programma. Dopo essere stato tronista, negli anni successivi, Jack è stato anche un opinionista del programma accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Da tempo, tuttavia, Vanore ha lasciato il suo ruolo ed è tornato alla sua vita mantenendo, però, il rapporto con i fan sui social dove si è lasciato andare ad una splendida dichiarazione d’amore.

Le parole d’amore di Jack Vanore per il suo amico a quattro zampe

Jack Vanore, con delle immagini tenerissime, ha dedicato delle dolcissime parole d’amore al suo cane grazie al quale è riuscito a trovare la serenità. “Se oggi ho pace nel cuore, è anche merito tuo. Non parli, ma mi hai detto tutto. Con i tuoi occhi, mi hai insegnato il silenzio che consola. Con la tua presenza, hai riempito i vuoti che nessuno vede. Nei giorni in cui non capivo più chi fossi, c’eri tu, a ricordarmi che l’amore vero non fa domande, resta”, scrive l’ex tronista a corredo della foto che vedete qui in basso.

“Ti ho stretto mille volte, ma mai quanto tu hai stretto me – l’anima, la schiena curva, le notti buie. Hai vissuto ogni mio silenzio, ogni rabbia, ogni caduta. E mentre gli altri se ne andavano, tu restavi. Fedele come solo chi ama davvero sa fare. Comó, sei il mio pezzo di cielo sulla terra. Un battito puro in un mondo confuso. Un amore senza filtri, senza doppi fini, senza addii. Finché avrò fiato, ci sarai. Non ti abbandonerò mai. Perché tu non lo hai fatto con me. Mai. Jack x Comó”, conclude.