Ex protagonista di Uomini e Donne si lascia andare ad un amaro sfogo sui social.

In tanti anni di Uomini e Donne, ci sono stati molti protagonisti che, conclusa l’avventura nel programma di Maria De Filippi, hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo come influencer- Colei che è riuscita a costruirsi una carriera brillante nel settore è sicuramente Giulia De Lellis, oggi una delle influencer più amate, seguite e apprezzate sui social. Con lei, però, sono davvero tante le ex troniste e le ex corteggiatrici che continuano a lavorare sui social.

Tra queste c’è anche Sonia Lorenzini che, dopo la partecipazione a Uomini e donne, non solo lavora sui social ma ha anche partecipato ad altri programmi come il Grande Fratello Vip. Proprio Sonia Lorenzini, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad uno sfogo sui social.

Le parole di Sonia Lorenzini sul lavoro sui social

Tra le storie del proprio profilo Instagram, Sonia Lorenzini si è lasciata andare ad una riflessione sul proprio lavoro spiegando come, anche dietro un lavoro apparentemente leggero, ci siano davvero tante cose da fare. “Oggi è stata una giornata pesante. Quelle in cui si accumula tutto: lavoro, testa, stanchezza. Quelle in cui ti chiedi se chi ti sta intorno capisce davvero cosa fai. Spesso per tanti di noi la risposta che risuona è NO”, ha scritto Sonia Lorenzini.

“Perché no, non è solo “fare un video” o “mettere una foto”. È gestire progetti diversi contemporaneamente, restare connessi anche quando vorresti staccare, reinventarti ogni giorno in un posto come il social sempre più competitivo e molto spesso superficiale. Investire tempo senza sapere se tornerà davvero qualcosa indietro. È un lavoro come molti altri, alcuni moooolto faticosi a livello fisico senza dubbio. Il mostro alle volte troppo spesso invisibile agli occhi di chi non lo conosce”, ha concluso.

