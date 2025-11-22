Ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne confessa di avere problemi di salute e che dovrà operarsi.

Problemi di salute per uno degli ex cavalieri del trono over di Uomini e donne che in tanti si aspettavano di rivedere nel parterre nella stagione in corso. Con una storia pubblicata su Instagram, infatti, l’ex protagonista del dating show di canale 5, ha comunicato di avere qualche problema di salute e che dovrà sottoporsi anche ad un’operazione chirurgica.

“Da oggi devo riguardarmi un po’. Ho problemi di salute, ho un’esofagite da virus intestinale e poi devo operarmi all’orecchio sinistro (che come ben sapete, non ci sento)”, ha fatto sapere ai fan che gli hanno subito dimostrato affetto e supporto. Una notizia arrivata all’improvviso ma che Mario Cusitore ha voluto condividere con tutte le persone che, ormai, lo seguono con affetto da diverso tempo.

Mario Cusitore ancora single dopo Uomini e Donne

Qualche problema di salute per Mario Cusitore che continua a mostrarsi sui social in compagnia, soprattutto, dell’amatissimo gatto che non lo lascia mai solo e che è diventato la sua ombra. Mario, tuttavia, riceve molto anche l’affetto dei fan che, dopo averlo conosciuto come corteggiatore di Ida Platano, hanno continuato a seguirlo sia come cavaliere del trono over che ora che non partecipa più alla trasmissione.

Mario, nonostante abbia cercato l’amore, è ancora single e, in alcune interviste, non ha escluso di poter tornare, in futuro, nel parterre del trono over. In molti, infatti, si aspettavano di rivedere Mario nel parterre del trono over già all’inizio della stagione in corso dove sono tornati altri protagonisti del passato di Uomini e Donne come Federico Mastrostefano. Ad oggi, tuttavia, Mario non è tornato in trasmissione e per ora è concentrato sulla sua salute. Nei prossimi mesi, il cavaliere napoletano tornerà nel dating show di canale 5? I fan si augurano di sì.

