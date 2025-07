Un ex tronista di Uomini e Donne annuncia la pausa dei social e spiega perché: ecco cos'è successo.

Uomini e Donne va in onda da anni e, ogni stagione, regala al pubblico di canale 5 nuove emozioni e nuovi colpi di scena. Tra i programmi più longevi della televisione italiana e più amati dai telespettatori, Uomini e Donne tornerà in onda a settembre con nuovi tronisti e nuovi protagonisti del trono over. Nonostante, tuttavia, il programma sia ufficialmente in pausa per l’estate, i riflettori non si spendono su quelli che sono stati i protagonisti dell’ultima stagione.

Accanto ai rumors su coppie sempre più felici e su coppie che si sarebbero rotte come quella di Giuseppe e Rosanna, spicca anche la notizia di uno storico ex tronista che ha annunciato una pausa dai social. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex tronista con un post pubblicato tra le storie della sua pagina Instagram che è diventato immediatamente virale.

L’annuncio di Jack Vanore: le parole dell’ex Uomini e Donne

“Ciao ragazzi, ho deciso di prendermi una pausa dai social. Sto bene ma ho bisogno di staccare per un breve periodo. Non vi preoccupata”. Con queste parole, Jack Vanore ha annunciato ai followers che, per un periodo, si terrà lontano dai social. Le parole dell’ex tronista hanno colto di sorpresa i fan che, anche dopo Uomini e Donne, l’hanno sempre seguito.

Jack, infatti, si è fatto conoscere prima come corteggiatore e poi come tronista per il quale la redazione aveva ricevuto tantissime richieste da parte di ragazze pronte a corteggiarlo. Come tronista, però, non arrivò fino in fondo. Tuttavia, la sua popolarità non è mai diminuita e, successivamente, è tornato nello studio di Uomini e Donne come opinionista accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Oggi, Jack fa nuovamente parlare di sè per la scelta di allontanarsi dai social. Non si sa per quanto tempo lo farà ma i fan sperano di rivederlo molto presto.

