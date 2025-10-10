Ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne svela cosa accade quando la gente lo incontra per strada.

Da quando Uomini e Donne va in onda, sono tante le persone che sono riuscite a trovare l’amore ma sono tanti anche coloro che, pur non avendo concluso il percorso con un lieto fine, hanno lasciato un dolce ricordo nel pubblico. Tra i protagonisti del passato, sono diversi i tronisti, le troniste ma anche i cavalieri e le dame che vengono ricordati con affetto dai telespettatori. Nelle ultime stagioni, uno dei protagonisti indiscussi prima del trono classico e poi del trono over è stato sicuramente Mario Cusitore che si è fatto conoscere come corteggiatore di Ida Platano che, delusa dal suo atteggiamento, ha poi lasciato il programma senza scegliere.

Mario, poi, ha partecipato anche al trono over di Uomini e Donne come cavaliere intrecciando delle frequentazioni con Morena Farfante e Margherita Aiello con le quali, però, non è nato l’amore. Il cavaliere napoletano ha poi lasciato la trasmissione ma ancora oggi è molto amato dal pubblico.

Mario Cusitore e il messaggio per i fan: le parole dell’ex Uomini e Donne

Mario Cusitore che nelle scorse ore ha commentato la fine della relazione tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, ha pubblicato un video su Tik Tok in cui svela cosa accade ogni volta che incontra gente che ha seguito il suo percorso a Uomini e Donne. “Come ben sapete, io ho avuto la fortuna di fare un programma televisivo. E la cosa che mi rende fiero ancora oggi, nonostante che è finita febbraio, febbraio, marzo, non mi ricordo, che dove vado vado, fortunatamente, c’è l’attenzione. Cioè, la gente ancora muove bene, si fa la foto, capito? Mi fa piacere che nonostante il mio percorso nel bene e nel male, dove io comunque ho messo sempre la faccia, ho il calore delle persone”, ha detto.

“C’è chi vuole male, attenzione! Ma da quello che vedo c’è più gente che mi vuole bene, quindi grazie, grazie, grazie a tutte le persone dove vado che hanno sempre un pensiero affettuoso per me”, ha concluso Mario Cusitore.