Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo non essere stata scelta, ritrova ufficialmente l'amore: ecco chi è al suo fianco.

Non tutti quelli che partecipano a Uomini e Donne riescono a trovare l’amore all’interno della trasmissione. C’è, infatti, anche chi è costretto a metabolizzare un rifiuto per trovare l’amore fuori dal programma di Maria De Filippi. E’ quanto accaduto a Eugenia Rigotti che ha partecipato alla trasmissione nel 2021 come corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. Al termine del trono, però, Massimiliano non la scelse preferendole Vanessa Spoto con cui, però, la storia finì poco dopo.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha negato di essere innamorato di Cristina?/ L'ex tronista fa chiarezza

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, Eugenia è tornata alla propria vita ma il pubblico ha continuato a seguirla sui social dove condivide tanti contenuti anche della propria vita privata. E proprio su Instagram ha annunciato di aver ritrovato l’amore presentando ufficialmente la persona che le ha rubato il cuore.

Grande Fratello, Enzakkione nuovo concorrente NIP?/ L'indiscrezione sull'amico di Gianmarco Steri

Eugenia Rigotti: chi ha conquistato l’ex Uomini e Donne

Mentre Vanessa Spoto, dopo l’addio a Massimiliano Mollicone ha totalmente cambiato la propria vita sposandosi, anche Eugenia Rigotti ha ritrovato l’amore. Dopo il coming out ha ufficializzato la sua storia d’amore su Instagram, con un video romantico. La sua fidanzata si chiama Eleonora Bellagamba, è un’imprenditrice del settore immobiliare e lavora anche all’estero.

L’ex corteggiatrice, inoltre, ha deciso di cancellare tutti i post antecedenti all’incontro con Eleonora con cui ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Lontano dai riflettori, dunque, Eugenia ha trovato l’amore vero che è riuscita a farle battere nuovamente il cuore. Serena e felice, l’ex Uomini e donne ha deciso di condividere tutto con i followers che l’hanno sempre seguita sin dai tempi di Uomini e Donne.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri di Uomini e Donne sono in crisi?/ Risposta piccata a un hater dopo che...