Ex dama del trono over di Uomini e Donne ritrova ufficialmente l'amore: l'annuncio cancella la possibilità di rivederla nel programma.

Con un video pubblicato su Instagram, Emanuela Malavisi, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha annunciato di aver ritrovato l’amore. Emanuela è stata una dama della trasmissione di Maria De Filippi che ha poi lasciato per vivere la storia con Marco Antonio Alessio, cavaliere con cui, però, la relazione è durata qualche mese. Nonostante fosse tornata single, Emanuela non è più tornata in trasmissione preferendo dedicarsi a se stessa e alla propria vita. Nel corso degli ultimi mesi, Emanuela ha continuato a condividere diversi contenuti sui social ma l’ultimo video ha scatenato l’entusiasmo dei suoi followers.

Ida Platano torna a Uomini e Donne?/ Arriva l'indiscrezione che fa sognare i fan

Nel filmato, Emanuela appare in compagnia di un uomo che è il suo nuovo fidanzato. Coccole, attenzioni, abbracci, baci e tante tenerezze per l’ex dama del trono over di Uomini e Donne che aveva conquistato tutti non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua personalità sensibile ed emotiva.

Le parole di Emanuela Malavisi sul nuovo amore

Mentre Nicole Mazzocato è diventata mamma per la terza volta, Emanuela Malavisi ritrova l’amore e lo annuncia con le seguenti parole: “Ti ho incontrata ma tu non mi hai visto. Eri in macchina è stato un attimo. Ma il mio cuore si è come bloccato. O era fermo prima e ha ripreso a battere. Tante volte io l’ho immaginato. Rivedere te che effetto mi farà”, scrive Emanuele citando la canzone L’universo tranne noi di Max Pezzali.

Raoul Bova e Rocío Munoz Morales vivono ancora insieme dopo la rottura?/ Spunta l'indiscrezione

Il cuore dell’ex dama del trono over, dunque, non è più single. Con l’annuncio del fidanzamento, Emanuela cancella le possibilità di rivederla nuovamente nel parterre del trono over. Felice, serena e innamorata, la Malavisi si gode il suo amore nato lontano dai riflettori del programma di Maria De Filippi.