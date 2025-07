Ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sposa: l'annuncio e il video della romantica proposta di matrimonio.

Tempo di matrimonio per tanti ex protagonisti di Uomini e donne. In attesa del matrimonio di Giorgia Lucini che convolerà a nozze con Federico Loschi con cui ha già due figli e dopo le nozze di un amatissimo ex corteggiatore, un’altra ex corteggiatrice del trono classico è pronta a convolare a nozze. Ad annunciare il futuro matrimonio è stata lei stessa che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video della romantica proposta di matrimonio ricevuta. Si tratta di Laura Molina che il pubblico di Uomini e Donne ha conosciuto come corteggiatrice di Gianmarco Valenza.

Bellissima e con un carattere e una personalità forte, Laura Molina aveva colpito immediatamente tutti, sia il tronista Gianmarco Valenza che il pubblico. Gianmarco concluse il percorso scegliendo proprio Laura ma la loro relazione duro pochi mesi.

Laura Molina si sposa: la nuova vita dell’ex Uomini e Donne

Dopo l’addio a Uomini e Donne e la fine della relazione con Gianmarco Valenza, Laura Molina ha continuato ad essere seguita su Instagram dove, attualmente, è seguita da quasi 300mila followers a cui ha mostrato il video della proposta di matrimonio ricevuta. “Ho detto sì. Sto ancora realizzando … sapevo dal primo giorno che i nostri occhi si sono incrociati che mi avresti stravolto la vita. Io, nei tuoi occhi mi ci ritrovo sempre e mi sento a casa. Piango dalla gioia. Non vedo l’ora di essere marito e moglie. Ti amo immensamente. Per sempre io e te”, ha scritto Laura nella didascalia del video.

Il futuro marito della Molina è il personal trainer William Nava che ha deciso di sorprendere la fidanzata organizzandole prima una cena a lume di candela e, successivamente, chiedendole di sposarlo e ricevendo un sì come risposta.