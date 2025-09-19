Ex corteggiatrice di Uomini e Donne annuncia il matrimonio ma piovono critiche sul web a cui ha risposto senza giri di parole.

Sono tanti gli ex protagonisti di Uomini e donne che, dopo aver partecipato al programma senza aver trovato il vero amore, hanno poi trovato la persona giusta lontano dai riflettori. E’ il caso di Veronica Burchielli che ha partecipato, come corteggiatrice, nell’edizione di Uomini e Donne 2018/19. Veronica, all’epoca, corteggiò l’allora tronista Alessandro Zarino e, nonostante lei fu proprio la scelta, rifiutò salendo sul trono. L’avventura da tronista di Veronica Burchielli, tuttavia, durò pochissimo perché Alessandro Zarino si presentò in studio per corteggiarla e i due decisero di lasciare insieme la trasmissione.

La loro storia, tuttavia, è durata poco e, dopo essere stata single per un po’, ha ritrovato l’amore con Anthony Portuesi con cui è pronta a convolare a nozze come è stato annunciato sui social. Un momento di gioia, quello di Veronica che, però, è finita nel mirino degli haters.

Veronica Burchielli risponde alle critiche sul matrimonio: le parole dell’ex Uomini e Donne

La scelta di Veronica Burchielli di sposare un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo ha scatenato diverse critiche a cui l’ex Uomini e donne ha deciso di rispondere in un video pubblicato su Instagram. “Sai, è buffo che le persone dopo cinque puntate pensano di conoscerti ed è ancora più buffo che le persone ad oggi si stupiscono se fai una scelta con il cuore anziché con gli occhi. Perché si sa, l’amore forse al giorno d’oggi è un po’ curriculum la gente con cui giri, quelli che frequenti, è la fidanzata di, o è il fidanzato di…”, dice Veronica.

“Ma l’amore non è una vetrina, l’amore deve essere una casa. Questo non significa che io abbia rinunciato a qualcosa magari ho scelto qualcosa di più autentico. E allora spiegatemi come mai spesso le coppie più longeve sono quelle composte per esempio da un personaggio del spettacolo e poi l’altro componente della coppia che è normale. Guardate loro, oppure loro oppure per esempio loro, oppure tutti loro. Ah, altri tempi, non esistono più le coppie di una volta gli amori o gli uomini di una volta quando poi ancora i commenti che arrivano sono proprio questi”, ha concluso.

