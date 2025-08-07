Ex protagonista di Uomini e Donne stravolge il look e fa impazzire tutti: pioggia di complimenti per lei.

Nella storia di Uomini e Donne, ci sono alcuni protagonisti che riescono ad entrare nel cuore del pubblico più di altri al punto da essere seguiti anche a distanza di anni. E’ il caso di un’ex corteggiatrice che, al termine di un percorso bello ed emozionante all’interno del programma di Maria De Filippi, era stata scelta dal tronista che corteggiava. Una storia importante che, però, dopo qualche tempo, è finita con i due che hanno interrotto totalmente i rapporti. Dopo un periodo in cui ha preferito essere single, l’ex corteggiatrice ha poi ritrovato l’amore ed oggi è felicemente fidanzata.

Stiamo parlando di Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei e che oggi è felicemente innamorata di angelo a cui ha dedicato le seguenti parole: «A volte ho tanta paura, e preferisco tenere per me questo amore così grande per preservarlo e proteggerlo. Ci sono volte che vorrei raccontarvi e spiegarvi tutto quello che ho dentro, tutto quello che provo. Altre volte ho tanta paura e preferisco tenerlo per me per preservarlo e proteggerlo». Proprio Chiara ha deciso di cambiare look e il risultato ha convinto tutti.

Il nuovo look dell’ex Uomini e Donne Chiara Rabbi

Chiara Rabbi, per quest’estate, ha deciso di cambiare un po’ il suo look e dopo averci pensato ha deciso di farlo “Be? Pareri? Onesti e sinceri ma non maleducati grazie!”, ha scritto Chiara nella didascalia che accompagna il video in cui mostra il lavoro del suo hair stylist che ha dato una nuova luce alla sua immagine con un’importante frangia.

Un cambiamento che, però, non solo è piaciuto, ma ha letteralmente fatto impazzire tutti al punto che i complimenti per lei sono davvero tanti. “Stai benissimo”, “Sei pazzesca”, “La frangia ti dona, ottima scelta”, Questo taglio spacca, stai benissimo”, sono solo alcuni dei tanti complimenti per Chiara.

