Famoso ex tronista di Uomini e Donne torna in tv con un nuovo programma: ecco dove e quando vederlo.

Sono diversi gli ex protagonisti di Uomini e Donne che continuano a lavorare a Uomini e donne e così uno degli ex tronisti più discussi della storia del programma di Maria De Filippi è pronto a tornare in tv. Tuttavia, il programma che ha accolto nel cast l’ex tronista non è italiano ma spagnolo. Tra i concorrenti di Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi c’è anche Ivan Gonzalez, ex tronista spagnolo di Uomini e Donne che, durante la sua partecipazione al dating show di canale 5, ha dato vita ad un trono seguito ma anche molto discusso.

“8 anni fa mi sono lanciato in questa avventura con una promessa: dare il massimo. Oggi torno a mantenere quella promessa. Grazie di cuore alla squadra che mi ha offerto ancora una volta questa esperienza unica e a tutti coloro che mi supportano dal mio primo salto in elicottero. Torno con più forza, più voglia e con la stessa promessa: lottare fino alla fine, portare la verità come vessillo, dare il meglio di me e dimostrare che niente e nessuno mi fermerà. Voglio che la mia famiglia, i miei amici e tutti voi siate orgogliosi di me.

Ci vediamo al mio ritorno, che spero sia tra molto tempo! Vi voglio bene“, ha annunciato l’ex tronista.

Chi è Ivan Gonzalez

Ivan Gonzalez ha partecipato a Uomini e donne nel 2019 e quell’anno divise la scena con altri ex tronisti amatissimi, ancora oggi, dal pubblico come Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Andrea Cerioli. Il trono di Ivan Gonzalez diede vita a dinamiche appassionanti avendo tra le corteggiatrici Natalia Paragoni con cui il tronista uscì per un periodo che, pur essendo uscita con lui, diventò la scelta di Andrea Zelletta al termine di un percorso appassionante.

Ivan, invece, scelse Sonia Pattarino con cui però la storia finì poco dopo. Oggi, Ivan è fidanzato con la modella e influencer Teresa Bass, con cui si mostra spesso sui social. Con il cuore impegnato, oggi, l’ex tronista è pronto a vivere l’avventura a Supervivientes.

