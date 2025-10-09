Ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ancora single, pronto a tornare in trasmissione.

Nei prossimi mesi, nel parterre del trono over di Uomini e Donne, potrebbe tornare uno dei cavalieri storici della trasmissione che, durante la sua presenza nel programma, ha dato vita a diverse dinamiche trovando anche l’amore. Dopo aver lasciato il programma con la donna che ha conquistato il suo cuore, ha vissuto una storia d’amore coronata dalla nascita di una figlia. Una storia importante che, purtroppo, è finita. Oggi, sia l’ex cavaliere che l’ex dama sono ufficialmente single e continuano ad avere contatti solo come genitori della loro bambina.

Nelle scorse ore, rispondendo ad un box domande su Instagram, l’ex cavaliere ha spiegato di non aver ancora ritrovato l’amore dopo la fine della sua ultima storia, pur avendo conosciuto altre persone, non escludendo così di poter tornare nel programma di Maria De Filippi in futuro per rimettersi nuovamente in gioco.

Sossio Aruta torna a Uomini e Donne?

L’ex cavaliere del trono over che, in futuro, potrebbe tornare nello studio di Uomini e Donne è Sossio Aruta che, confermando di essere ancora single, rispondendo a chi gli ha chiesto se stia pensando di tornare nel programma di Maria De Filippi, ha risposto: “Le vie del Signore sono infinite! Tempo al tempo”. Sossio, poi, ha raccontato che dopo la fine della storia con Ursula Bennardo, ha provato delle emozioni per un’altra donna con cui, però, attualmente non c’è nessuna relazione in corso.

Single e con tanta voglia di rimettersi in gioco, dunque, Sossio potrebbe tornare nel programma esattamente come hanno fatto altri protagonisti tornati nel programma dopo tanto tempo come Barbara De Santi e Gloria Nicoletti. Le parole di Sossio hanno così scatenato i fan del dating show di canale 5 sicuri che la presenza di Sossio animerebbe ulteriormente il già movimentato parterre del trono over.

