Ex vippona smaschera il GF Vip/ “Notizie in casa dall’esterno, ecco come”

Notizie dall’esterno al Grande Fratello Vip 2022?

Quella che si conclude lunedì 3 aprile è stata un’edizione del Grande Fratello Vip ricca di ingressi, ma anche di uscite. In sei mesi, sono entrati diversi concorrenti in corsa e anche quelli già presenti nella casa, sia per il covid che per altri motivi sia personali che si salute, hanno dovuto abbandonare momentaneamente la casa per poi rientrare in un momento successo. La casa, inoltre, ha accolto anche diversi ospiti come Ginevra Lamborghini e gli ex fidanzati di alcuni concorrenti ovvero Ivana Mrazova, Matteo Diamante e Martina Nasoni.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

L’ingresso di nuovi concorrenti e il ritorno di casa dei concorrenti ha attirato l’attenzione del pubblico che ha notato come il ritorno in casa dei concorrenti e l’arrivo di ospiti o nuovi inquilini abbia, in parte, influenzato le dinamiche della casa per la diffusione di notizie che arrivano dall’esterno. Ma sarà vero?

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

Ex vippona: “Ecco come arrivano le notizie dall’esterno al Grande Fratello Vip”

A parlare dell’arrivo nella casa del Grande Fratello Vip delle notizie dall’esterno è un ex del Grande Fratello Vip la cui identità resta top secret. Sulle pagine del settimanale Oggi, ha dichiarato: “Le notizie filtrano dentro la casa: ad esempio, quando uno esce perché si sente male, torna in possesso del telefonino, controlla forum e Twitter, e al rientro racconta cosa si dice fuori di noi”.

E alla domanda su cosa abbiano chiesto i concorrenti, ha aggiunto: “Elezioni o guerra in Ucraina? Credo interessi di più il risultato del derby o chi abbia vinto Sanremo”. Infine, anche le urla da fuori portano in casa le notizie dall’esterno.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA