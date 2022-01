Ex vipponi: “Provvedimenti per Katia Ricciarelli”/ La rivolta di Clarissa, Patrizia…

Gli ex concorrenti del Grande fratello Vip 2021 chiedono provvedimenti disciplinari per Katia Ricciarelli. Durante una diretta Instagram di Clarissa Selassiè a cui hanno partecipato Patrizia Pellegrino, Ainett Stephen e Samy Youssef e che è stata commentata anche da uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo che ha puntato il dito contro Katia Ricciarelli, i quattro ex vipponi hanno parlato della situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore nella casa di Cinecittà.

Il clim è sempre più teso tra i concorrenti. Da una parte c’è Katia Ricciarelli con il suo gruppo di cui fanno parte Manila Nazzaro e Soleil Sorge e, dall’altra, ci sono Jessica e Lulù Selassiè contro cui la Ricciarelli si è espressa con dichiarazioni infelici. In vista della puntata in onda il 7 gennaio, i quattro ex vipponi hanno dichiarato di essere pronti a ribellarsi in studio qualora non dovessero essere adottati dei provvedimenti disciplinari nei confronti della Ricciarelli.

La rivolta degli ex vipponi contro Katia Ricciarelli

La puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda domani e che Alfonso Signorini si appresta a condurre sarà ricca di avvenimenti e colpi di scena. Le protagoniste della serata saranno soprattutto Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè che hanno avuto un’accesa discussione. Le frasi dette dalla Ricciarelli nei confronti della 23enne hanno scatenato la dura reazione del web che chiede la squalifica della cantante e gli stessi ex vipponi si aspettano dei provvedimenti al punto da essere pronti a ribellarsi qualora non dovesse essere così.

“Come donna mi sento piena di mortificazione per come questa donna (Katia Ricciarelli ndr) sta trattando tutti all’interno della casa”, ha detto Patrizia Pellegrino. “Quello che ha detto a Miriana? Le ha detto ‘saresti una madre?'”, ha aggiunto Clarissa. “In quel momento ho alzato la mano e speravo che Alfonso (Signorini ndr) mi facesse parlare, ma in quel momento l’avrei mangiata vita”, ha aggiunto la Pellegrino che ha poi concluso così – “Forse è il momento giusto per fare quello che ci chiedono in diretta. Avere la forza, la cazz*mma di andare al centro dello studio, di alzarci e di dire qualcosa”.

