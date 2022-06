Exit poll Catanzaro, sondaggi Elezioni Comunali 2022/ Diretta risultati e sondaggi

ELEZIONI COMUNALI CATANZARO 2022, LA DIRETTA VERSO GLI EXIT POLL

Seggi aperti tutta la giornata, dalle 7 alle 23, per le Elezioni Comunali Catanzaro 2022 in questo unico Election Day che comprende anche i 5 Referendum popolari a tema Giustizia: oggi il primo turno delle Amministrative torna alle “origini” come avveniva prima della pandemia Covid, con il voto non più spalmato su due giorni.

La lunga diretta delle Elezioni Comunali 2022 vedrà un primo punto di svolta questa sera alle ore 23: a chiusura delle urne infatti usciranno i primi exit poll – raccolti fuori dai seggi – con le indicazioni ancora parziali sul voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale a Catanzaro. Attenzione però: per avere risultati, dati reali e proiezioni occorrerà attendere la giornata di domani lunedì 13 giugno. Lo spoglio delle Elezioni Comunali Catanzaro 2022 infatti, comincerà alle ore 14 per permettere prima lo scrutinio (più agile) dei 5 Referendum abrogativi. Previste in giornata tre “finestre” con i dati sull’affluenza alle urne: alle ore 12, alle 19 e alle 23, appena chiuderanno i seggi.

CANDIDATI E SONDAGGI ELEZIONI CATANZARO 2022: I 6 NOMI

Sono in tutto 6 i candidati sindaco di Catanzaro per le Elezioni Comunali 2022, distribuiti in ben 23 liste e con profonde spaccature interne alle coalizioni solitamente unite a livello nazionale.

Per la poltrona appena abbandonata dal sindaco uscente Sergio Abramo (giunto al quarto mandato) il Centrodestra non correrà unito e, visti gli ultimi sondaggi pre-silenzio elettorale, potrebbe perdere così la corsa alle Amministrative. Valerio Donato è il candidato di Prima l’Italia (Lega al Sud), Forza Italia, Italia Viva, Udc, Alleanza per Catanzaro, Prima L’Italia, Riformisti Avanti, Catanzaro Azzurra, Italia al centro, Fare per Catanzaro, Catanzaro prima di tutto, Progetto Catanzaro, Rinascita e Volare Alto: al 62enne prof universitario si contrappone la candidata di Fratelli d’Italia, la deputata Wanda Ferro, già presidente della Provincia di Catanzaro dal 2008 al 2014 e sostenuta dal sindaco uscente Abramo. Andrea Talerico è il candidato di Noi con l’Italia (Lupi), Io scelgo Catanzaro, Catanzaro al Centro, Officine del Sud e Azione popolare; il candidato di Pd e M5s è invece Nicola Fiorita, docente di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico all’Università della Calabria.

A sostenerlo una coalizione che va appunto dai Dem ai 5Stelle, passando per Cambiavento, Mo’ – Fiorita Sindaco, Catanzaro Fiorita. Candidati alle Comunali di Catanzaro anche Francesco Di Lieto, vicepresidente del Codacons, sostenuto da “Osiamo Insieme” e dalla sinistra antagonista di Calabria solidale e resistente e Potere al Popolo; e infine troviamo Antonio Campo, imprenditore, già vicino a Italexit di Gianluigi Paragone, sostenuto dalla lista “Catanzaro Oltre”.

In attesa dei primi risultati con gli exit poll delle Elezioni di Catanzaro non appena chiuderanno i seggi dopo le ore 23, possiamo dare un’occhiata alla situazione analizzata prima del silenzio elettorale: sondaggi elettorali sulle Comunali di Catanzaro non sono stati condotti a livello nazionale, anche se Sky TG24 cita “dati di sondaggi” che darebbero il Centrodestra non più in maggioranza nella città per anni dominata da amministrazioni compatte. La divisione in tre candidati, sostanzialmente, potrebbe costare caro alla coalizione a meno di riuscire poi a “ricompattarsi” in vista del possibile ballottaggio (previsto per domenica 26 giugno, sempre dalle 7 alle 23).

EXIT POLL CATANZARO, COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2022

Capire come si vota alle Elezioni Comunali Catanzaro 2022 è abbastanza semplice in quanto sono le medesime regole fissate per tutti i Comuni sopra i 15mila abitanti: il sistema elettorale prevede infatti un primo turno dove il candidato che prende il 50% più uno dei voti viene eletto direttamente sindaco.

Se ciò non avvenisse nelle elezioni di Catanzaro, allora si dovrà ricorrere al ballottaggio tra due settimane con i primi due candidati che hanno preso più voti al primo turno delle elezioni Amministrative 2022. La scheda elettorale per le elezioni Comunali a Genova è di colore azzurro e si potrà porre una X sul nome del sindaco, sulla lista, sulla lista e il sindaco ad essa collegata, su un candidato sindaco e una lista non collegata (voto disgiunto è dunque permesso). Se l’elettore esprime due preferenze per il consigliere comunale, queste devono essere date a candidati di sesso diverso pena l’annullamento della seconda preferenza. Oltre alle Elezioni Comunali di Catanzaro 2022, ricordiamolo, nella giornata del 12 giugno è previsto anche il voto dei 5 Referendum sulla Giustizia (schede con colori rosso, arancione, giallo, grigio e verde): trattandosi di Referendum abrogativo chi vuole mantenere le norme in vigore deve rispondere NO, chi le vuole eliminare deve rispondere SÌ.

