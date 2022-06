Exit poll e sondaggi Elezioni Comunali 2022/ Città: Pd, Lega, M5S, FdI che risultati?

QUANDO E DOVE I PRIMI EXIT POLL DELLE ELEZIONI COMUNALI 2022

Nella lunga giornata di maratona elettorale verso i primi exit poll e risultati delle Elezioni Comunali 2022 in 975 Comuni d’Italia, un primo vero momento di “svolta” si avrà già alle ore 23: se da un lato il Viminale ha stabilito che il primo scrutinio a partire sarà quello dei Referendum Giustizia (mentre per le Amministrative si partirà con lo spoglio domani alle ore 14), è anche vero che per 6 città al voto in questa tornata elettorale già alla chiusura dei seggi ci saranno i primi exit poll.

Stiamo parlando dei 4 capoluoghi di Regione al voto – Genova, Palermo, L’Aquila, Catanzaro – e delle altre due città più grandi di queste Amministrative, ovvero Parma e Verona. In attesa delle proiezioni con dati reali in arrivo da lunedì, un’idea sui primi risultati parziali delle Comunali si avrà per quelle 6 città grazie agli exit poll raccolti fuori dai seggi durante la giornata di votazioni.

ELEZIONI COMUNALI 2022: EXIT POLL E SONDAGGI A GENOVA, PARMA E VERONA

In attesa degli exit poll e dei primi risultati delle Elezioni Comunali 2022, concentriamoci ora su come erano analizzati gli andamenti di voto nelle tre città del CentroNord: nel capoluogo della Liguria a Genova, la sfida tra Marco Bucci e Ariel Dello Strologo vedeva prima del silenzio elettorale un forte vantaggio per il sindaco uscente quasi da fargli sperare una vittoria già al primo turno.

I sondaggi di YouTrend per Telenord a fine maggio vedevano davanti il candidato del Centrodestra al 56,8% contro Dello Strologo (Pd-M5s) al 36,4%: il senatore ex M5s Mattia Crucioli inseguiva distante al 2,9%, così come la candidata sindaco per la sinistra, Antonella Marras (1,5%). Per quanto riguarda invece la situazione di Parma, i sondaggi di Noto prima del silenzio elettorale vedevano in leggero vantaggio il candidato “erede” di Pizzarotti alla guida della coalizione di Centrosinistra: Michele Guerra al 41%, mentre l’ex sindaco in quota Centrodestra Pietro Vignali non andrebbe oltre il 36% al primo turno.

Più staccati gli altri candidati con Dario Costi (Civiche) all’8% che batte sul filo di Priamo Bocchi (FdI) al 7%: indecisi prima del silenzio elettorale erano ancora il 23% degli aventi diritto di voto. Dopo Genova e Parma, concentriamoci ora su Verona: qui il Centrodestra, diviso, potrebbe arrivare ad una clamorosa sconfitta nella città scaligera: secondo i sondaggi Demetra del 27 maggio scorso, il candidato di Pd-M5s Damiano Tommasi era davanti con il 37,2% delle preferenze, seguito dall’ex sindaco Flavio Tosi (appoggiato anche da Forza Italia) al 31,9% mentre solo al terzo posto rimarrebbe il candidato del Centrodestra e sindaco uscente Federico Sboarina (28,8%).

Dal Nord al Centro-Sud: le altre tre città che vedranno exit poll sulle Elezioni Comunali 2022 già questa sera dopo le 23 vedono una situazione anche qui piuttosto “variopinta” per i risultati delle coalizioni al voto.

A Palermo, dove ricordiamo la vittoria al primo turno è assicurata con il 40% e non con il consueto 50% del resto d’Italia fuori dalla Sicilia, il Centrodestra si appresta ad una vittoria già al primo turno secondo i sondaggi Bidimedia prima del 27 maggio scorso. Roberto Lagalla, candidato sindaco del Centrodestra unito, avrebbe il 48,9% delle preferenze, ben davanti al candidato “erede” di Orlando, Franco Miceli al 32,8%: più staccati gli altri candidati, da Ferrandelli (centrista, Azione-+Europa) all’11,2%, a Francesca Donato (ex Lega) al 2,3%. A Catanzaro, i sondaggi di Bidimedia si sono espressi con un pronostico e non con un vero e proprio sondaggi pre-elettorale: ebbene, secondo le analisi Bidimedia la vittoria dovrebbe arrivare, al ballottaggio, per il Centrosinistra con il candidato Nicola Fiorita contro lo sfidante di Centrodestra Valerio Donato. Infine L’Aquila, capoluogo dell’Abruzzo, dove le Elezioni Comunali 2022 potrebbero portare il sindaco uscente di Centrodestra Pierluigi Biondi ad essere riconfermato: i sondaggi del 27 maggio scorso realizzati da Noto vedono il candidato del Centrodestra al 51% già al primo turno, contro il 29,5% di Stefania Pezzopane (Centrosinistra) mentre il civico Americo Di Benedetto non andrebbe oltre il 18% delle preferenze.

