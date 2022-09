Exit Poll Sondaggi Elezioni Politiche 2022/ Maggioranza Cdx, Fdi primo, poi Pd-M5s…

Il primo trend poll di La7 trasmesso durante la Maratona Mentana certifica il vantaggio del centrodestra nei sondaggi: Fdi 25% (23-27), Lega 11,5% (9,5-13,5), Forza Italia 7% (6-8) e Noi Moderati 1,5% (1-2). Per quanto riguarda il centrosinistra: Pd 20% (18-22), Verdi-Sinistra italiana 3,5% (3-4) +Europa 2,5% (2-3), Impegno Civico 1% (0,5-1,5). Ci sono poi M5S 15.5% (13,5-17,5) e Terzo Polo 7% (6-8). Infine, Italexit 2,5% (2-3), Unione Popolare 1% (0,5-1,5). Secondo Exit Poll di Consorzio Opinio Italia per Rai: Fdi 22-26%, Pd 17-21%, M5s 13,5-17,5%, Lega 8,5-12,5%, Azione-Italia Viva 6,5-8,5%, Forza Italia 6-8%, Verdi-Sinistra 3-5%, +Europa 2,5-4,5%, Italexit 0,5-2,5%, Noi Moderati 0,5-2,5%, Impegno Civico 0,0-2,0%, Altri 4-6%.

Per quanto riguarda l’Intention poll di Tecnè per Quarta Repubblica, mostra la Camera e il Senato (proporzionale) Fdi 22,5-26,5, Pd 17-21, M5s 14-18, Lega 8,5-12,5, Forza Italia 5-9, Azione e Italia Viva 5-9. Per quanto riguarda la coalizione: centrodestra 41,5-45,5 mentre centrosinistra 25-29. Infine, Exit poll Consorzio Opinio per la stima dei seggi alla Camera: centrodestra 227-257, centrosinistra 78-98, M5s 36-56, Terzo Polo 15-25, Italexit 0, Altre 3-5. Per il Senato: centrosinistra 111-131, centrosinistra 33-53, M5s 14-34, Terzo Polo 4-12, Italexit 0, Altre 3-5. Infine, Instant Poll Sky per Camera: 14 seggi Verdi/Sin., 3 +Europa, 77 Pd, 1 Impegno Civico, 3 Svp, 47 M5s, 19 Azione-Iv, 6 Noi Moderati, 46 Forza Italia, Lega 66, Fdi 110, Estero (8). Per il Senato: 5 Verdi/Sin, 1 +Europa, 38 Pd, 3 Svp, 24 M5s, 10 Azione-Iv, 2 Noi Moderati, 19 Forza Italia, 28 Lega, 66 Fratelli d’Italia, Estero 4. (agg. di Silvana Palazzo)

SONDAGGI ED EXIT POLL ELEZIONI POLITICHE 2022: I PRIMI DATI

Con i seggi ormai chiusi, l’attenzione è tutta rivolta ai risultati delle Elezioni Politiche 2022. Al momento possiamo contare su alcuni sondaggi ed exit poll parziali che potrebbero anticipare quanto verrà cristallizzato al termine degli scrutini, senza però escludere che questi regalino una fotografia differente della situazione. Del resto, le sorprese non sono mancate in passato. Secondo un primo Exit Poll Rai, il centrodestra avrebbe una forbice del 43-46%, avanti rispetto al centrosinistra con 27-29%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesterebbe al 15-17%. Il Terzo Polo invece tra 8 e 10%, mentre Italexit tra 2,5-3,5%. Per quanto riguarda i singoli partiti, la Lega potrebbe addirittura andare sotto il 10%, attorno al 9%, Forza Italia sotto al 6, mentre Fratelli d’Italia al 24%.

I sondaggi di YouTrend invece attribuiscono al centrodestra il 40%, una percentuale che non può far star tranquilli Meloni, Berlusconi e Salvini alla luce di una ipotetica alleanza tra centrosinistra e M5s, con l’incognita poi del Terzo Polo. Un sondaggio “clandestino” poi attribuisce a Fratelli d’Italia il 26%, alla Lega il 10,6%, a Forza Italia il 6,3%, a Noi Moderati l’1,4%. Invece il Pd avrebbe il 21,3%, Verdi-Sinistra italiana 4,1%, +Europa 1,8% e Impegno Civico addirittura sotto l’1%, cioè 0,7%. M5s al 14,6%, quasi il doppio rispetto al Terzo Polo che si fermerebbe al 7,5% secondo questo sondaggio. Infine, Italexit 2,5% e altri al 3,3%. (agg. di Silvana Palazzo)

SONDAGGI ED EXIT POLL ELEZIONI POLITICHE 2022: RISULTATI E SPOGLIO

Ad urne appena chiuse, i risultati delle Elezioni Politiche 2022 inizieranno ad arrivare alla spicciolata con i primi dati reali dello spoglio: nell’attesa, sono gli exit poll e i sondaggi politici effettuati ad Elezioni 2022 ancora aperte ad essere svelati appena dopo le ore 23 del 25 settembre. Realizzati durante la giornata di voto e durante il periodo del silenzio elettorale – ricordiamolo, dal 10 settembre era vietata la pubblicazione di nuovi sondaggi sulle Elezioni Politiche e sulle Elezioni Regionali in Sicilia – i sondaggi prima e poi gli exit poll daranno una prima fotografia parziale di quanto si possa essere eventualmente spostato il consenso e le preferenze sui partiti in corsa per la maggioranza del nuovo Parlamento.

Insieme ad essi, sono poi gli exit poll delle Elezioni Politiche 2022 – pubblicati per l’appunto dopo le ore 23 – a dare i primi risultati concreti dell’importante tornata elettorale per l’inizio della nuova Legislatura. Gli exit poll, come da prassi, verranno resi noti alla chiusura dei seggi sulle principali piattaforme tv: Opinio per Rai, Tecné per Mediaset, Swg per La7, YouTrend-Quorum per SkyTG24. La maggioranza per la Camera e per il Senato, il possibile Governo e la situazione dei collegi uninominali e plurinominali: su questo si concentreranno i primi exit poll che inizieranno a dare una “fotografia” di come sia andato il voto delle Elezioni Politiche.

SONDAGGI ELEZIONI 2022 PRIMA DEGLI EXIT POLL: EUROMEDIA E NOTO

In attesa dunque dei primi effettivi exit poll sulle Elezioni Politiche 2022, la situazione delicata dai sondaggi politici prima del silenzio elettorale scattato il 10 settembre scorso verteva su una coalizione più favorita delle altre: il Centrodestra era infatti la favorita n.1 della vigilia, sia come primo partito in Parlamento (Fratelli d’Italia) che come coalizione vincente nei collegi uninominali (un terzo di quelli totali). Secondo il sondaggio condotto da Euromedia al 18 settembre, la coalizione di centrodestra totalizzerebbe il 46,5% con la seguente ripartizione: Fratelli d’Italia al 26%, Lega all’11,5%, Forza Italia al 7,5%, mentre Noi Moderati all’1,5%. Il centrosinistra invece è attestato al 26%, con il 19% del Pd, il 3,5% di Sinistra Italiana+Verdi, 2,5% per +Europa e 1% per Impegno Civico. Il Terzo Polo al 6,5%, mentre il MoVimento 5 Stelle al 15,5%. Infine, Italexit 2%, Upp 1,5%, gli altri al 2%.

Ci sono poi le intenzioni di voto raccolte da Noto al 15 settembre. Anche in questo caso FdI avanti ma con 24% (range di oscillazione 22-26), Lega al 13% (11-15), Forza Italia al 7% (5-9) e Noi Moderati al 2% (1-3). Dunque, la coalizione del centrodestra totalizzerebbe 46% (44-48). Invece il centrosinistra raccoglierebbe il 26,1% (24,1-28,1) alla luce del 19% del Pd (17-21), 3,3% Verdi-Sinistra Italiana (2,3-4,3), 2,3% per +Europa (1,3-3,3) e Impegno Civico all’1,5% (0,5-2,5). M5s si attesterebbe al 14% (12-16), mentre Azione e Italia Viva, quindi il Terzo Polo all’8% (6-10). Infine, Italexit 2% (1-3), altri 3,9% (2,9-4,9). Un sondaggio quello di Noto che rimarca una quota di indecisi del 25%.

SONDAGGI ELEZIONI 2022 PRIMA DEGLI EXIT POLL: LA “MEDIA” PRIMA DEL SILENZIO ELETTORALE

Nella “Supermedia” tratta dai sondaggi YouTrend-Quorum sono stati presi in considerazioni le rilevazioni fatte prima del silenzio elettorale, ovvero: CISE (8 settembre), Demopolis (2 e 7 settembre), Demos (9 settembre), EMG (31 agosto e 6 settembre), Euromedia (31 agosto e 8 settembre), Ipsos (1° e 9 settembre), Ixè (6 settembre), Noto (31 agosto e 7 settembre), Piepoli (30 agosto), Quorum (29 agosto e 5 settembre), SWG (29 agosto e 5 settembre) e Tecnè (29 agosto, 5 e 8 settembre).

I risultati? FdI dato al 24,4% di media, con Pd al 21,5% e M5s al 13,2% sopra la Lega al 12,1%: Forza Italia al 7,8% mentre il Terzo Polo ItaliaViva-Azione insegue al 6,8%. Chiudevano le intenzioni di voto “mediate” con Verdi-Sinistra al 3,7%, ItaExit 2,8%, PiùEuropa al 2,1%, NoiModerati all’1,5%, Impegno Civico 1,1% e Unione Popolare 1,1%. Osservando invece i sondaggi politici di Ipsos sempre del 9 settembre scorso, la possibile distribuzione dei seggi nel nuovo Parlamento dopo le Elezioni 2022 vede il Centrodestra saldamente con la maggioranza e dunque in grado di poter formare un nuovo Governo. Le due settimane di silenzio elettorale avranno confermato o “ribaltato” lo scenario? Qui sotto nel frattempo i risultati dei sondaggi Ipsos prima delle Elezioni Politiche 2022.

CAMERA

Centrodestra 249 seggi

– FdI: 69 seggi maggioritario + 64 uninominale + 2 estero

– Lega: 34 + 32 + 1 estero

– Forza Italia: 20 + 20 + 1

– Noi Moderati: 6 + 0

Centrosinistra 82

– Pd: 11 + 56 + 2

– Verdi-Sinistra: 2 + 9

– PiùEuropa: 1

– Impegno Civico Di Maio: 1

M5s 37

Terzo Polo 18

ItalExit 8

Altre liste 3

SENATO

Centrodestra 121 seggi

– FdI: 32 + 31 + 1

– Lega: 16 + 16 + 1

– Forza Italia: 11 + 10

– Noi Moderati: 3

Centrosinistra 43

– Pd: 6 + 29 + 1

– Verdi-Sinistra: 1 + 5

– PiùEuropa: 1

– Impegno Civico Di Maio: 0

M5s 19

Terzo Polo 9

ItalExit 4

Altre liste 4











