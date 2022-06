Exit poll L’Aquila, sondaggi Elezioni Comunali 2022/ Diretta risultati e sondaggi

ELEZIONI COMUNALI L’AQUILA 2022, DIRETTA VERSO GLI EXIT POLL

Gli elettori stanno votando a L’Aquila per le Elezioni Comunali 2022 nell’Election Day che comprende non solo le Amministrative per il rinnovo del sindaco e dei consigli, ma anche il voto ai 5 Referendum popolari sulla Giustizia. Le urne sono state aperte alle ore 7.00 la lunga diretta delle votazioni che termineranno alle ore 23.00, con i primi exit poll che già questa sera daranno alcune indicazioni sui risultati complessivi attesi per domani.

I risultati parziali dunque arriveranno in diretta subito dopo la chiusura delle urne con i primi exit poll sulle Comunali de L’Aquila. I dati saranno basati sulle indicazioni fornite dagli elettori fuori dai seggi. Per avere però risultati, dati reali e proiezioni sarà necessario attendere la giornata di lunedì 13 giugno. Lo spoglio delle Elezioni Comunali L’Aquila 2022 comincerà infatti alle ore 14.00 in modo da consentire prima lo scrutinio più agile dei 5 Referendum abrogativi. Le informazioni relative all’affluenza, invece, come di consueto arriveranno nel corso delle votazioni attraverso tre finestre temporali: alle ore 12.00, alle 19.00 e alle 23.00, appena chiuderanno i seggi.

CANDIDATI, EXIT POLL E SONDAGGI ELEZIONI L’AQUILA 2022: SFIDA BIONDI-PEZZOPANE

I candidati alla poltrona di sindaco alle Elezioni Comunali 2022 a L’Aquila sono soltanto quattro. Il vero “favorito” della vigilia secondo i sondaggi delle Amministrative è il primo cittadino uscente Pierluigi Biondi, che corre per il centrodestra. A sostenerlo ci sono Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, L’Aquila futura, L’Aquila al centro, Civici e indipendenti.

La principale sfidante è Stefania Pezzopane che invece si propone per il centrosinistra. Ad appoggiare la senatrice ci sono Partito democratico, Movimento 5 stelle, Democrazia solidale, 99 L’Aquila, L’Aquila nuova, L’Aquila coraggiosa. A completare il quadro sono due candidaci civici. Uno è Americo Di Benedetto, sostenuto dalle liste moderate Il passo possibile, L’Aquila viva e forte, L’Aquila e frazioni. L’altra è la no vax Simona Volpe che concorre con la lista Liber L’Aquila.

In attesa degli exit poll de L’Aquila, rilevamenti effettuati nelle settimane antecedenti alle votazioni rivelano che Pierluigi Biondi potrebbe ottenere la conferma per il secondo mandato da sindaco già a primo turno. Un sondaggio commissionato dal 17 al 18 maggio da FdI Abruzzo a Noto Sondaggi preannuncia infatti che il candidato uscente del centrodestra dovrebbe ottenere tra il 49% e il 53% delle preferenze. I voti ottenuti dalla candidata del centrosinistra Stefania Pezzopane invece si dovrebbero attestare tra il 27,5 e il 31,5%. Fuori dai giochi, in caso di ballottaggio, sarebbero gli altri due candidati. Per Americo Di Benedetto le preferenze si dovrebbero attestare tra il 16 e il 20%, mentre chiude Simona Volpe con percentuali tra lo 0,5 e il 2,5%.

EXIT POLL L’AQUILA, COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2022

L’Aquila è uno di quei Comuni che prendono parte alle Elezioni Comunali 2022 ed hanno più di 15 mila abitanti. Per quanto riguarda la corsa a sindaco dunque si vota apponendo una croce sul candidato sindaco; una croce sul simbolo di una lista (e il voto va al candidato collegato); apponendo due croci, una su un candidato sindaco e una su una lista.

È concesso dunque il voto disgiunto (voto al candidato e ad una lista non collegata). Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe che affiancano il simbolo della lista prescelta, uno o due voti, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista votata. In caso di doppia preferenza, i due nomi devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Nel caso in cui il primo cittadino non venga eletto al primo turno, si ricorrerà al ballottaggio. Il ritorno alle urne è previsto per domenica 26 giugno.

