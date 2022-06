Exit poll Palermo, sondaggi Elezioni Comunali 2022/ Diretta risultati e sondaggi

ELEZIONI COMUNALI PALERMO 2022, LA DIRETTA VERSO GLI EXIT POLL

Urne aperte per le Elezioni Comunali Palermo 2022 in questo ElectionDay che comprende anche i 5 Referendum popolari sulla Giustizia: si vota per il combinato disposto Amministrative-Referendum dalle ore 7 fino alle 23 di questa sera, in un unica giornata tornando così al periodo pre-Covid.

La lunga diretta delle votazioni vedrà il suo primo punto di svolta alle ore 23 quando, a chiusura delle urne, usciranno i primi exit poll (raccolti fuori dai seggi): ricordiamo però che per avere però risultati, dati reali e proiezioni occorrerà attendere la giornata di domani lunedì 13 giugno. Lo spoglio delle Elezioni Comunali di Palermo 2022 comincerà infatti alle ore 14 per permettere prima lo scrutinio più agile dei 5 Referendum abrogativi. Previste in giornata tre “finestre” con i dati sull’affluenza alle urne: alle ore 12, alle 19 e alle 23, appena chiuderanno i seggi.

CANDIDATI, EXIT POLL E SONDAGGI ELEZIONI PALERMO 2022: SFIDA LAGALLA-MICELI

Sono in tutto 6 i candidati sindaco alle Elezioni Comunali di Palermo in questa domenica 12 giugno 2022: dopo i due mandati del sindaco uscente Leoluca Orlando, il Centrosinistra candida Franco Miceli, con suo sfidante principale il candidato del Centrodestra Roberto Lagalla.

Miceli – ex leader Pci a Palermo – può contare sul sostegno di Pd, Movimento Cinque Stelle, Sinistra civica ecologista e la lista civica Progetto Palermo; il Centrodestra compatto invece sostiene come candidato sindaco di Palermo Roberto Lagalla. 9 le liste in appoggio: Prima l’Italia (la Lega di Salvini), Dc Nuova, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Alleanza per Palermo, Noi con l’Italia, Udc e le due liste civiche Moderati per Lagalla sindaco e Lavoriamo per Palermo. Terzo candidato, centrista, è Fabrizio Ferrandelli: lo sostengono Più Europa e Azione con Calenda, E tu splendi Palermo, Rompi il sistema. La candidata della sinistra radicale è Rita Barbera, sostenuta da Potere al Popolo e Rita Barbera sindaca; trova spazio tra i candidati alle Comunali Palermo 2022 anche l’ex Lega Francesca Donato, europarlamentare nota no-vax.

Si presenta con la lista Rinascita Palermo, ma ha ottenuto l’endorsement del Partito Comunista di Marzo Rizzo. Infine, Ciro Lomonte corre per diventare sindaco di Palermo con il sostegno della lista Siciliani Liberi. Secondo gli ultimi sondaggi prodotti prima del silenzio elettorale, è Lagalla a partire davanti nei favori per il primo turno delle Elezioni Comunali: i sondaggi BidiMedia del 24-26 maggio danno il candidato del Centrodestra ed ex rettore universitario al 48%. Miceli segue al 32,8%, Ferrandelli invece non andrebbe oltre l’11,2%. Si dovesse invece andare al ballottaggio, riportano sempre i sondaggi BidiMedia, Lagalla vincerebbe comunque con il 56% delle preferenze contro il 44% di Miceli.

EXIT POLL, COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI PALERMO 2022

Le regole per capire come si vota alle Elezioni Comunali Palermo 2022 sono le medesime per tutti i Comuni sopra i 15mila abitanti, con una piccola differenza per quanto riguarda il ballottaggio: in Sicilia infatti vince il candidato sindaco al primo turno chi ottiene il 40% più 1 dei voti per gli aventi diritto (è il 50% nel resto del Paese).

Per il resto, il sistema elettorale resta il medesimo per le Elezioni Amministrative in Italia: se nessuno ottiene il 40% dei voti, si va al ballottaggio tra due settimane con i primi due candidati che hanno preso più voti al primo turno delle Elezioni Comunali. La scheda elettorale per le Comunali a Palermo è di colore azzurro e si potrà porre una X sul nome del sindaco, sulla lista, sulla lista e il sindaco ad essa collegata, su un candidato sindaco e una lista non collegata (voto disgiunto è dunque permesso). Se l’elettore esprime due preferenze per il consigliere comunale, queste devono essere date a candidati di sesso diverso pena l’annullamento della seconda preferenza. Oltre alle Elezioni Comunali di Palermo 2022 nella giornata del 12 giugno è previsto anche il voto dei 5 Referendum sulla Giustizia (colori rosso, arancione, giallo, grigio e verde): trattandosi di Referendum abrogativo chi vuole mantenere le norme in vigore deve rispondere NO, chi le vuole eliminare deve rispondere SÌ.

