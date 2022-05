Expert.ai/ Collaborazione con l’Italian Insurtech Association e diventa “socio senior”

Expert.ai, leader nel mercato dell’intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale – specializzata in prodotti Insurtech, è diventata socio senior dell’Italian Insurtech Association (IIA). Grazie al consolidamento della collaborazione, expert.ai rafforzerà l’impegno a promuovere l’innovazione e lo sviluppo del mercato assicurativo digitale, continuando a svolgere un ruolo attivo nel Consiglio Direttivo attraverso la propria rappresentante Pamela Negosanti – head of sales and sector strategy for financial services and insurance (già nel Consiglio Direttivo dallo scorso anno).

Mettendo a fattor comune l’esperienza maturata sul campo a fianco di clienti internazionali, expert.ai favorirà la condivisione di best practice legate all’applicazione dell’intelligenza artificiale, all’automazione intelligente dei processi, sostenendo percorsi formativi, iniziative ed eventi volti ad aumentare conoscenze e competenze su funzionalità e vantaggi offerti dalle tecnologie linguistiche (natural language understanding e natural language processing).

“Essere parte della rivoluzione insurtech è a dir poco eccitante. Nei prossimi 10 anni il mondo assicurativo cambierà enormemente, oggi ci troviamo in un momento di svolta in cui il ruolo dell’intelligenza artificiale sta iniziando a permeare l’intera catena del valore per migliorare la competitività sul fronte della crescita, gestione del rischio ed efficienza operativa”, ha dichiarato Pamela Negosanti – head of sales and sector strategy for financial services and insurance di expert.ai. “Siamo perciò entusiasti di potenziare la nostra collaborazione con l’Italian Insurtech Association, mettendo a disposizione competenze, esperienza di settore e tecnologica per contribuire concretamente alla promozione di una cultura insurtech italiana.”

Nel 2021 gli investimenti nell’insurtech hanno registrato un incremento del 460%, con 280 milioni di euro investiti contro i soli 50 milioni del 2020*, creando le premesse per alimentare una crescita ancora più significativa per il 2022. In questo scenario, il rafforzamento degli ecosistemi esistenti, lo sviluppo di nuove sinergie e modelli di offerta e servizi sempre più innovativi, rappresentano una opportunità unica per lo sviluppo del mercato e consentire all’Italia di recuperare il gap oggi esistete con gli altri Paesi europei.

“Avere expert.ai tra i nostri soci senior è un’importante conferma del lavoro svolto dall’associazione fino ad oggi. Siamo grati della fiducia riposta nei confronti di IIA: il supporto di expert.ai sarà fondamentale per far sì che i nostri obiettivi vengano raggiunti e le linee programmatiche dell’associazione realizzate”, ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, Presidente e co-fondatore di IIA e Yolo Group. “Puntiamo in alto, a traguardi ambiziosi (aumentare gli investimenti per arrivare a 1 miliardo di euro investiti in Insurtech al 2023, sviluppare competenze digitali da parte di tutti gli operatori della filiera, per citarne due), e questo sarà possibile solo facendo rete e sostenendoci reciprocamente.”

Attualmente l’Italian Insurtech Association conta circa 215 soci, tra compagnie, broker assicurativi, banche e intermediari finanziari, fornitori di tecnologie, esperti di settore e startup. Con expert.ai, il numero dei soci senior sale a 10, con expert.ai al fianco di organizzazioni come Accenture, CRIF, Unipol Leitha e Reale Mutua.











