A Madonna di Campiglio l'evento "Experts Talk Corporate Leaders": il dialogo tra esperti per governare l'uso dell'IA nelle aziende italiane

Si è aperto nella giornata di oggi l’evento “Experts Talk Corporate Leaders” dedicato al tema dell’uso dell’Intelligenza artificiale all’interno delle realtà aziendali con l’obbiettivo di trovare delle risposte a quelle ampie sfide etiche, giuridiche, economiche e sociali che la diffusione della nuova tecnologia sta portando con sé; unitamente a una più ampia riflessione su tutte quelle importanti innovazioni collegate all’IA che stanno rivoluzionando in modo netto e sostanziale la vita e l’organizzazione aziendale.

L’evento “Experts Talk Corporate Leaders” si è aperto, appunto, nella giornata di oggi con un iniziale incontro nella cornice del Progetto Manifattura di Trentino Sviluppo – a Rovereto – in cui è intervenuto anche il Ministro delle Imprese Adolfo Urso; mentre da domani l’attenzione si sposterà a 2mila 100 metri di altitudine, a Madonna di Campiglio, per una due giorni di incontri e riflessioni tra esperti, studiosi e – più genericamente – stakeholders.

Contestualmente al dialogo attivo durante i panel di “Experts Talk Corporate Leaders”, nei prossimi mesi verrà anche sviluppato un vero e proprio documento programmatico – la cui presentazione è attesa non prima del secondo semestre del 2026 – nel quale verranno riassunti i vari punti di vista per realizzare una sorta di “guida” all’integrazione etica dell’Intelligenza artificiale nelle realtà aziendali italiane.

Experts Talk Corporate Leaders: sulle Dolomiti l’evento dedicato all’IA e alle sue implicazioni presenti e future

In un comunicato congiunto diramato in queste ore sui lavori di “Experts Talk Corporate Leaders”, il comitato scientifico dell’evento composto da Alessandro Nespoli (Prysmian), Domenica Lista (Leonardo) e Valentina Ranno (Counsel) hanno ricordato che rispondere ai “cambiamenti” che l’IA porta con sé è una sfida sempre più “urgente“, che ci interroga sulle implicazioni etiche delle trasformazioni tecnologiche.

L’approccio da seguire – secondo il comitato scientifico di “Experts Talk Corporate Leaders” – si basa su tre imprescindibili pilastri tra “Governance e Regolamentazione, Sostenibilità Ambientale e Responsabilità Sociale“, chiamando all’appello anche le “autorità antitrust” affinché non si creino problemi dal punto di vista della “concorrenza” e dell’accesso “equo (..) ai dati” e alle tecnologie; tutto mettendo, però, al centro “umanità, comunità e ascolto” del “capitale umano” imprescindibile in azienda.

Secondo il CEO di Osservatorio Matteo Zingaro, similmente, “Experts Talk Corporate Leaders” vuole mettere al centro del suo dialogo “le declinazioni attuali [e] le potenzialità future” dell’Intelligenza artificiale partendo da un “confronto orizzontale” tra chi i cambiamenti li vive quotidianamente; il tutto con un approccio che mette al centro il “networking” e “l’alta formazione” con una serie di esperienze uniche offerte ai partecipanti, tra la “cena in un’antica Malga” e una vera e propria “mountain experience” con “guide alpine locali“.