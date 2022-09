Extraction/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis

Extraction, film di Italia 1 diretto da Steven C. Miller

Extraction va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 23:05. La pellicola è stata prodotta nel 2015 gli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche con la regia affidata a Steven C. Miller e soggetto e sceneggiatura scritti da Max Adams e Umair Aleem.

Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Brandon Cox, il montaggio è stato eseguito da Vincent Taballion e le musiche della colonna sonora sono di Ryan Dodson. Nel cast spiccano Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney, Joshua Mikel, Steve Coulter e Dan Bilzerian.

Extraction, la trama del film

Leggiamo la trama di Extraction. Un ex agente della CIA di nome Leonard sta attraversando un periodo piuttosto burrascoso della sua vita in ragione della drammatica morte della moglie a cui lui era particolarmente legato. Come se non bastasse questo problema, a rendere la sua vita davvero complicata ci si mette anche un gruppo di terroristi che per una misteriosa ragione lo rapisce. Lui aveva l’intenzione di mettere da parte quest’attività e di dedicarsi ad altro, ma evidentemente il destino ha in serbo altri progetti.

Dopo la scomparsa dell’uomo, in casa resta soltanto suo figlio che stava studiando da tempo per entrare nella CIA e quindi seguire le orme del padre. Questa sua grande passione per l’azione e per gli interventi in soccorso del governo lo avevano portato a sviluppare un progetto incredibile grazie al quale aveva realizzato una super arma denominata con nome in codice Condor.

Preoccupato di quello che potrebbe accadere al suo amato genitore e non avendo tanta fiducia nelle istituzioni, decide di occuparsene in prima persona e di utilizzare questa sua arma innovativa per ritrovare il padre e smantellare quella cellula terroristica. Progetta in ogni minimo dettaglio il piano di intervento cogliendo di fatto di sorpresa i terroristi che non si aspettavano questo genere di gesto, soprattutto da un giovane uomo ancora non preparato all’attività sul campo.

