Extraction/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis

Extraction, film di Italia 1 diretto da Steven C. Miller

Extraction andrà in onda oggi, martedì 31 maggio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato girato nel 2015 da Steven C. Miller, regista e sceneggiatore statunitense. La sceneggiatura è di Max Adams e Umair Aleem; i produttori sono Randall Emmett, George Furla, Adam Goldworm, Mark Stewart; la fotografia è di Brandon Cox; il montaggio è di Vincent Taballion; le musiche di Ryan Dodson. Nel cast Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B.Sweeney, Joshua Mikel, Steve Coulter e Dan Bilzerian.

Extraction, la trama del film: un agente preso in ostaggio

Leggiamo la trama di Extraction. 2005, l’agente sotto copertura Leonard Turner viene preso in ostaggio da dei contrabbandieri d’armi russi: se il poliziotto non darà loro i nomi di chi fa affari con la CIA ammazzeranno moglie e figlio. Turner riesce a scappare e chiede al collega Ken Robertson di proteggere e nascondere la sua famiglia. Purtroppo Ken non agisce in tempo e la moglie di Turner viene uccisa. 2015, il figlio di Turner, Harry, diventato un poliziotto, entra in distaccamento della CIA di Praga, anche se il padre non è d’accordo. Leonard è ancora operativo e viene rapito da Drake Chivu. Sarà il figlio a salvarlo con l’aiuto dell’ex ragazza Victoria.

Il video del trailer di Extraction

