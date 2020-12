Extraction/ Video, su Italia 1 il film con Bruce Willis e Gina Carano (21 dicembre)

Extraction va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 21 dicembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2015 da diverse case cinematografiche con la regia affidata a Steven C. Miller mentre il soggetto e la sceneggiatura sono di Max Adams e Umair Aleem. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Ryan Dodson, il montaggio è stato eseguito da Vincent Taballion mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Brandon Cox. Nel cast sono presenti Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D. B. Sweeney, Joshua Mikel, Steve Coulter e Dan Bilzerian.

Extraction, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Extraction. Un ex agente della CIA di nome Turner si ritrova suo malgrado al centro di una cospirazione internazionale che vede attiva una squadra di terroristi. L’uomo aveva deciso di mettere da parte la sua attività come spia e agente federale in quanto alla ricerca di maggiore tranquillità insieme a sua moglie e a suo figlio. Tuttavia, la tranquillità non è stata mai raggiungibile in virtù di un dramma che lo ha segnato per sempre a causa della morte della sua adorata moglie. I componenti della squadra terrorista decidono di sfruttare tutte le competenze e le conoscenze dell’ex agente della CIA e lo rapiscono.

Nel frattempo il figlio dell’ex agente il cui nome è Henry ha maturato la ferma volontà di voler perseguire quelle che sono state le orme paterne dal punto di vista professionale e quindi si sta preparando per entrare a far parte del corpo speciale della CIA. Una decisione che aveva già comunicato a suo padre il quale si era detto fortemente contrario anche in virtù dei pericoli che dovrà affrontare durante le varie operazioni di livello internazionale. Il ragazzo però vuole a tutti i costi far parte della CIA e aveva iniziato un progetto con il suo papà sviluppando il cosiddetto Condor, un’arma segreta dalla straordinaria efficacia.

Il ragazzo dopo essersi accorto della scomparsa del padre e soprattutto dopo aver ricostruito le ultime vicende scoprendo del rapimento da parte di quella cellula terroristica, decide di intraprendere una missione solitaria per riportare in casa il papà.

La missione prevede l’utilizzo di questa loro arma segreta attraverso la quale il ragazzo sarà chiamato a sgominare una banda composta da pericolosi terroristi addestrati nel gestire qualsiasi genere di occasione e situazione complicata. Nonostante la giovane età, il figlio saprà dimostrare di avere il coraggio necessario e soprattutto di essere adatto a questo genere di attività.

