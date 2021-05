Extraliscio debutto al Concerto Primo Maggio/ “Occasione importante e significativa”

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, dove hanno rimediato un dodicesimo posto e il trionfo nella serata Cover, gli Extraliscio – band composta da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara – hanno annunciato la loro presenza al Concertone del Primo Maggio 2021, sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica: “La rivoluzione Extraliscio non si ferma mai. Abbiamo il piacere e l’onore di esibirci al concerto del Primo Maggio Live. Non vediamo l’ora di suonare dal vivo, in un’occasione così importante e significativa”, hanno scritto si Instagram. Oltre a “Bianca Luce Nera” che hanno presentato all’Ariston, gli Extraliscio porteranno sul palco un medley di alcuni loro brani, tra i quali spicca il loro ultimo singolo “È bello perdersi”, presentato proprio pochi giorni dopo la kermesse sanremese. Gli Extraliscio sono attivi dal 2014 e nascono dall’incontro di Moreno il Biondo con Mirco Mariani, grazie a Riccarda Casadei (figlia di Secondo Casadei). Ai due si è poi unito Mauro Ferrara.

Concerto Primo Maggio 2021 streaming e tv/ Come vederlo in tv e radio: tutte le info

Extraliscio per la prima volta al Concertone del Primo Maggio

Sul palco del Concerto del Primo Maggio 2021, mancherà Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che ha accompagnato il trio sul palco del Festival di Sanremo con la sua iconica maschera da teschio. Per gli Extraliscio è un vero e proprio esordio al Concertone, mentre Toffolo ha partecipato a diverse edizioni dell’evento con la sua storica band. Il primo maggio gli Extraliscio saranno impiegati in un doppio evento: dopo l’apparizione sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica infatti, il trio intorno alle ore 21.00 parteciperà anche al concerto del primo maggio organizzato dalla giunta comunale di Ferrara per raccogliere fondi per l’ospedale di Cona. La loro partecipazione in streaming è stata confermata dal sindaco del capoluogo estense, Alan Fabbri: “Gli Extraliscio entreranno in scena al culmine dell’evento, con una imperdibile esibizione dalla città per la città”.

