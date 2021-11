Extraliscio/ Mirco Mariani: “Con Elisabetta Sgarbi una vera storia d’amore”

Elisabetta Sgarbi e gli Extraliscio

Elisabetta Sgarbi è la produttrice degli Extraliscio con la sua “Betty Wrong Edizioni”. Gli Extraliscio – Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara – insieme alla Fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore hanno lanciato il liscio nel futuro a partire dalla loro partecipazione al 71esimo Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera”, composto da Mariani e scritto con Pacifico ed Elisabetta Sgarbi. Per la band Elisabetta Sgarbi ha realizzato il “filmino”, o “piccolo film”, per il singolo “La Nave sul Monte”. Il brano, storia di un’impresa impossibile e folle, è stato scritto da Mirco Mariani e Elisabetta Sgarbi su musica di Mariani. Le riprese si sono svolte tra Ro Ferrarese, paese di origine di Elisabetta Sgarbi, dove tutt’ora si trovano la Casa Museo e la Farmacia Storica Rina e Nino Sgarbi, e la Nave sul monte arenata sulle colline di Genga (Ancona). Elisabetta Sgarbi ha già dedicato alla band il documentario “Extraliscio – Punk Da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” e ha diretto il videoclip del loro singolo “È bello perdersi“, che ha vinto il Pesaro film Festival 2021.

Elisabetta Sgarbi e Mirco Mariani: “una vera storia d’amore”

In una recente intervista con Tiscali, Mirco Mariani ha parlato del rapporto vulcanico con Elisabetta Sgarbi, non solo produttrice ma anche mentore degli Extraliscio: “Io e Elisabetta stiamo vivendo una vera storia d’more, di quelle che vanno al di là di tutto, c’è un’intesa eccezionale”. E ha aggiunto: “Io inizio una cosa e lei la finisce, io penso un’altra cosa e lei la sta già facendo. Sono dei miracoli che accadono nella vita. Spero che duri per sempre e che dal liscio si finisca magari a fare dei semplici videoclip. Che poi con Elisabetta più che videoclip sono dei filmini perché dietro c’è un racconto”. Elisabetta Sgarbi ha conosciuto gli Extraliscio grazie allo scrittore Ermanno Cavazzoni, suo ospite alla Milanesiana: “Mi disse: “Vengo con gli Extraliscio. Li conosci?”. “No – risposi – ma va bene”. Li ho ascoltati una prima volta a Milano. Non avevo capito bene e così li ho reinvitati ad Alessandria. E lì ho capito invece che avevano una energia e una qualità straordinarie”, ha raccontato a Ravenna e Dintorni. La band romagnola ha appena scritto il libro “EXTRALISCIO – Una storia punk ai confini della balera”, un romanzo d’avventura e musica a tre voci.

