Ieri due dei principali fornitori di gas europei hanno minacciato di chiudere i rubinetti se l’Europa non cambierà le proprie regole. Le minacce, identiche, sono arrivate sia dal ministro degli Affari energetici del Qatar, uno dei principali produttori globali di gas, sia dall’Amministratore delegato dell’americana Exxon che è la più grande tra le “major”.

Al centro della polemica c’è la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) dell’Unione europea che è entrata in vigore a fine luglio. La legge non è ancora effettiva in attesa che venga adottata dai 27 membri dell’Unione europea. Con questa direttiva Bruxelles richiede che le società che operano in Europa si adeguino ad alcuni principi etici e ambientali; la richiesta non si limita a quello che succede sul Vecchio continente, ma a tutte le attività internazionali delle società.

La direttiva obbliga le società a mettere in azione piani per contrastare il cambiamento climatico, al rispetto degli accordi di Parigi e al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Questi impegni sono considerati impossibili sia da Exxon che dal Qatar che dovrebbero applicare queste linee guida a tutte le proprie attività indipendentemente dalla geografia. A fare paura non è la direttiva in sé, ma la penale imposta dall’Europa alle società che sgarrano che arriva fino al 5% dei ricavi globali. Nel caso di Exxon la cifra potrebbe arrivare a oltre 15 miliardi di dollari e cioè alla metà del suo utile netto.

Negli ultimi 24 mesi la narrazione sugli obiettivi climatici è cambiata radicalmente. Si è iniziato due anni fa con i principali esponenti della finanza globale che dichiaravano la fine del “dogmatismo climatico” e l’inizio di un approccio pragmatico per arrivare alle ultime dichiarazioni di Bill Gates per cui la lotta al cambiamento climatico deve essere subordinata al miglioramento della qualità della vita. In mezzo c’è un mondo fatto di cambi di definizione, l’energia rinnovabile che diventa “intermittente” e quella termica che diventa “flessibile”, e di sviluppi geopolitici che mettono le tecnologie della transizione sullo sfondo del dominio cinese sulle loro catene di fornitura.

L’Europa versa in uno stato di crisi energetica drammatico che sta minacciando le basi del suo sistema industriale: la chimica di base, il settore auto, l’acciaio stentano a sopravvivere schiacciati da prezzi dell’elettricità molto più alti del 2021 e dalle guerre commerciali. L’Europa è diventata l’esempio di una politica energetica fallimentare in cui si è anteposto l’ideologia a qualsiasi calcolo di fattibilità economica; oltre a questo l’Europa, con le sue regole e direttive, è diventata il paradigma di quello che non si dovrebbe fare per far prosperare le imprese.

Le minacce di alcuni dei principali fornitori di gas dell’Europa sono la realtà che bussa alla porta delle pretese dell’élite europea. L’alternativa al gas per i prossimi dieci anni può essere solo la tecnologia cinese rinnovabile e nucleare insieme. Se questo non è possibile l’unico pragmatismo suggerirebbe di diversificare il più possibile le fonti spingendo dove si può su quelle di prossimità. La lotta al cambiamento climatico non può venire prima, per usare le parole di Gates, del miglioramento della qualità della vita.

