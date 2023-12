Ezequiel Lavezzi: “Accoltellato dal fratello”, ricoverato l’ex Napoli/ La famiglia: “Caduto da una scala”

Ezequiel Lavezzi ricoverato per aggressione in Uruguay: la situazione

Ezequiel Lavezzi, secondo quanto riportato dai media uruguaiani, sarebbe stato aggredito e accoltellato da suo fratello. L’ex calciatore di Napoli e PSG – spiega Fanpage – sarebbe ora ricoverato presso l’ospedale Sanatorio Cantegril di Punta del Este. La dinamica di quanto accaduto risulta ancora da definire data l’incongruenza delle deposizioni dei familiari rispetto a quanto fatto trapelare dalla polizia interessata nelle indagini.

I fatti sarebbero risalenti alla scorsa notte; secondo la polizia locale, Ezequiel Lavezzi sarebbe stato vittima di un’aggressione con la stampa che indica il fratello come possibile autore dell’accoltellamento. Tale versione va però in contrasto – come spiega Fanpage – con quanto dichiarato dalla famiglia dell’ex calciatore di Napoli e Psg che ha invece parlato di incidente domestico.

Ezequiel Lavezzi, ferita da taglio e ricovero: versioni contrastanti tra famiglia e polizia locale

A stabilire cosa sia realmente accaduto ad Ezequiel Lavezzi saranno le prossime indagini, già iniziate stando alle prime testimonianze. Nel frattempo, fortunatamente non preoccupano le condizioni del fantasista argentino; come riporta il portale, le sue condizioni sarebbero stabili e dunque non gravi ma non è ancora stato diramato un bollettino medico ufficiale da parte della struttura presso la quale è ricoverato.

Nel merito delle differenti versioni tra polizia uruguaiana e famiglia del calciatore, le forze dell’ordine – spiega Fanpage – avrebbero posto come origine dell’incidente l’organizzazione di una festa, finita male. Il tutto sarebbe poi culminato con l’aggressione ai danni di Ezequiel Lavezzi da parte – secondo i media sudamericani – del fratello. Fonti vicine alla famiglia avrebbero invece raccontato di una caduta nel tentativo di cambiare una lampadina; un impatto contro un mobile sarebbe dunque alla base della ferita da taglio riportata dall’ex calciatore. E’ dunque da attendere il prosieguo delle indagini e il primo bollettino sulle condizioni di salute dell’argentino.

