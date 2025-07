Ezio Bastianelli, chi è l'ex marito di Angela Melillo: insieme per undici anni, poi nel 2013 l'addio dopo una brutta crisi. E il tradimento

Per diversi anni, prima di rimanere da sola e poi conoscere il nuovo compagno Cesare San Mauro, Angela Melillo, poi diventato suo marito nel 2022, è stata sposata con Ezio Bastianelli, l’uomo dal quale ha avuto una bambina, Mia, nata nel 2008. Non è finita bene la loro storia d’amore, che si è conclusa con un tradimento proprio da parte dell’uomo che avrebbe dovuto amarla in eterna, suo marito nonché papà della loro bambina. Parlando della storia conclusa con Ezio Bastianelli, con il quale ora vige un rapporto di rispetto per il bene di Mia, Angela Melillo ha dichiarato: “Abbiamo passato insieme undici anni della nostra vita di cui cinque di matrimonio. Undici anni con progetti comuni, sogni e una figlia”.

Tanti progetti, infatti, che si sono infranti poi contro una crisi molto grave, culminata con un tradimento da parte dell’uomo. Come rivelato da Angela, molto sincera sui motivi che hanno portato la storia con Ezio Bastianelli a finire, è stata la ritualità, in parte, a spegnere il desiderio. E proprio quella mancanza di passione ha portato i due ad allontanarsi sempre più fino a prendere la decisione di continuare ognuno per la propria strada.

Ezio Bastianelli, chi è l’ex marito di Angela Melillo: “L’ho scoperto con un messaggio”

La storia d’amore tra Ezio Bastianelli e Angela Melillo si è conclusa nel 2013. I due si sono lasciati e hanno intrapreso strade diverse dopo una brutta crisi ma sarebbe stato anche un tradimento da parte di lui a portare all’addio. A raccontarlo, diversi anni dopo, è stata Angela, che ha scoperto il tradimento dell’uomo con un messaggio: “C’era scritto: ‘Per mia moglie, io l’altra sera ero con te’. Io non sono una persona che va lì e chiede spiegazioni, per me quella era già una spiegazione” ha spiegato. Un messaggio che dunque le ha confermato l’infedeltà di lui.