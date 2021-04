Ezio Bastianelli e Mia, ex marito e figlia Angela Melillo/ Lei: “rotto l’incantesimo”

melilloEzio Bastianelli e Mia sono rispettivamente l’ex marito e la figlia di Angela Melillo, naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. Una storia d’amore importante quella nata tra la showgirl e il ristoratore: 11 anni d’amore, di cui cinque di matrimonio suggellato anche dalla nascita della piccola Mia. Qualcosa però all’improvviso si è rotto tra la bella ballerina e il ristoratore visto che, nel 2013, hanno deciso di separarsi. A rivelare qualche dettaglio sulla fine del matrimonio è stata proprio la Melillo dalle pagine del settimanale DiPiù: “undici anni insieme di cui cinque di matrimonio non sono pochi. Sono una vita se consideri che dentro ci sono i progetti comuni, i sogni e, soprattutto, la piccola Mia, nostra figlia”. Ma cosa è successo tra loro? Come mai si sono lasciati? Non è dato saperlo, anche se la showgirl del Bagaglino ha rivelato: “è come se si fosse rotto l’incantesimo”. In realtà la Melillo ha anche aggiunto: “io, lo riconosco, per mesi ho avuto la testa altrove…” – precisando – “sai bene che quando lo scorso maggio ho perso una persona a me molto cara, ero ridotta uno straccio, e tu, ho visto, hai fatto di tutto per starmi vicino”.

Angela Melillo sulla figlia Mia: “ho avuto una gravidanza molto particolare”

L’amore tra Angela Melillo e Ezio Bastianelli è stato comunque importante visto che, dopo due anni di matrimonio, la coppia ha avuto la piccola Mia. La primogenita della ballerina è stata la sua gioia più grande anche se la gravidanza non è stata semplice come ha raccontato proprio la Melillo che ha avuto una infezione alle vie urinarie che l’hanno costretto a dei controlli ed accertamenti. “Sono stata sottoposta a tac con liquido di contrasto, radiazioni, antibiotici e quando sono uscita dall’ospedale e ho scoperto di essere incinta, ho provato grandissima gioia, ma nella mia condizione, non sapevo se poter gioire o rinunciare perché non sai cosa ti aspetta perché si va incontro a cose molto gravi” – ha detto la showgirl che nonostante tutto ha concluso dicendo “ho provato grandissima gioia nell’essere incinta”.

