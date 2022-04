Ezio Bastianelli ex marito Angela Melillo/ “Finito l’incantesimo e nell’intimità…”

Torna questo pomeriggio, su Canale 5, l’appuntamento con l’approfondimento e il gossip di “Verissimo”, e l’ospitata di Angela Melillo nel salotto televisivo di Silvia Toffanin sarà l’occasione per la 53enne showgirl e ballerina capitolina non solo di fare il punto sulla carriera ma anche sulla sua vita sentimentale. Inevitabilmente i riflettori si accenderanno dunque non solo su Cesare San Mauro, attuale compagno della ex star del “Bagaglino” ma pure su Ezio Bastianelli, primo marito di Angela e anche l’uomo da cui ha avuto nel 2008 Mia, la sua primogenita.

Cesare San Mauro compagno Angela Melillo/ "Nella vita ho pochi punti fermi: lui è..."

EZIO BASTIANELLI, CHI E’ L’EX MARITO DI ANGELA MELILLO?

Ma cosa sappiamo di Ezio Bastianelli e cosa fa oggi il noto ristoratore che l’aveva portata all’altare nel lontano luglio 2006 e da cui si era separata poi nel 2013 dopo soli sette anni di matrimonio? A dire la verità, come accade anche ora con San Mauro, la Melillo si è sempre mostrata molto parca di dettagli sulla propria vita privata e i suoi compagni: ad ogni modo sappiamo che quello per Bastianelli è stato uno degli amori più importanti di Angela, tanto che il noto imprenditore capitolino (è proprietario del locale “Al Molo” nella spettacolare cornice del porto di Fiumicino) continua a essere una figura importante per la donna e anche la figlia Mia.

Angela Melillo, chi è e vita privata/ L'esperienza al Bagaglino e nel reality…

EZIO BASTIANELLI E ANGELA MELILLO PERCHÈ SI SONO LASCIATI?

Al momento non è dato sapere i reali motivi che hanno portato la coppia alla crisi: come accennato, la stessa Melillo è stata sempre molto abbottonata sull’argomento, limitandosi a dire che “è come se si fosse rotto l’incantesimo” e ammetto che durante quei giorni difficili “forse ho avuto per mesi la testa altrove, lo riconosco…”. Qualche sito di gossip e pettegolezzi aveva provato a rintracciare le cause della fine del loro matrimonio nei rispettivi impegni lavorativi di Angela ed Ezio che li avevano portati progressivamente ad allontanarsi. Tuttavia, come è emerso nel corso degli ultimi anni da diverse interviste, la diretta interessata non pare serbare rancori e anzi ci sarebbe stato pure un tentativo di riappacificazione soprattutto per il bene della figlia.

Angela Melillo: "L'Isola dei Famosi? Sempre stessi vip"/ "Concorrenti troppo nervosi"

Insomma, la Melito ha ammesso di avere qualche responsabilità per la fine di quel rapporto, anche se oggi Ezio Bastianelli rappresenta il passato e, come sappiamo, si parla di nozze col suo nuovo compagno. “Undici anni totali assieme, di cui cinque di matrimonio, non sono pochi: sono una vita se consideri che dentro ci sono i progetti comuni, i sogni e soprattutto la piccola Mia, nostra figlia” aveva avuto modo di raccontare la Melillo secondo cui, a volte, a spegnere il desiderio può essere purtroppo l’abitudine, il subentrare di quella che lei chiama “la ritualità” e una “intimità che non era certo più quella di una volta…”. E così, “a mano a mano che i giorni passano” ha cominciato a sentire il peso di una crisi che ha portato lei ed Ezio a separarsi, nonostante per entrambi non sia stato facile lasciarsi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA