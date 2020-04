Ezio Berti morto per coronavirus/ Alpinista scomparso un mese dopo la moglie

Pubblicità

Lutto nel mondo dell’alpinismo: Ezio Berti è morto ieri, vittima del coronavirus. L’80enne originario di San Giovanni Lupatoto era ricoverato da un mese nell’ospedale di Villafranca e purtroppo non ce l’ha fatta: ieri i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una scomparsa che ha lasciato il segno nella comunità veneta, senza dimenticare che appena un mese fa è morte la moglie Gemma, portata via anche lei dal virus. Il Dolomiti evidenzia che il figlio di Ezio è invece riuscito a superare la malattia dopo essere stato intubato per alcune settimane. Le imprese sportive di Berti hanno scritto pagine importanti della storia del movimento italiano, basti pensare che è stato protagonista in ben 25 spedizioni sull’Himalaya.

EZIO BERTI E’ MORTO: STRONCATO DAL CORONAVIRUS A 80 ANNI

«E’ con molto dolore che comunico che il grande cuore di Ezio Berti non ha retto nella sua strenua lotta contro questo maledetto virus», l’omaggio del Gruppo Alpino Scaligero Verona. Tanti gli attestati di stima e di affetto pubblicati sui social network, con Berti che è stato ricordato come un grande alpinista e, soprattutto, come un grande uomo. Toccante l’omaggio dei Cai Verona, eccone uno stralcio: «Famiglia, cime e una sola ”amante”: la fotografia. Un “virus” di cui tanti alpinisti sono portatori (letteralmente: le fotocamere pesano, oltre a corda, chiodi e ferraglie varie) più che sani. Ore spese al freddo a spiare un animale o aspettare un gioco di luce. Ezio aveva in sé due istinti paralleli: l’impulso a portare le persone in montagna e portare la montagna alle persone».



