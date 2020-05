Ezio Bosso, Che Storia è la Musica/ Diretta e ospiti: spettacolo con l’Orchestra Europa Filarmonica (Replica)

Pubblicità

‘Che storia e’ la Musica’ Rai3 omaggia Ezio Bosso: lo speciale in replica

A distanza di poche ore dalla morte del maestro Ezio Bosso, la Rai ha deciso di omaggiarlo, rimandando in onda ‘Che storia e’ la Musica‘, trasmesso il 9 giugno scorso. Su Rai 3, a partire dalle 20.45, va dunque in onda quello che è stato definito “un azzardo”, oltre che “un atto d’amore verso il grande repertorio classico” da parte del maestro Bosso. Ad incantare la serata saranno le musiche dello stesso Bosso, di Ludwig van Beethoven e Giuseppe Verdi. E non mancheranno grandi ospiti, tra i quali Luca Bizzarri, Alessandra Facchinetti, Roby Facchinetti, Andrea Lo Cicero, Nicoletta Mantovani. E ancora troviamo Enrico Mentana, Alfonso Signorini, Gino Strada, Anna Tifu, Andrea Zanotti e il Coro della Sosat.

Ezio Bosso, lo spettacolo con l’Orchestra Europa Filarmonica

Direttore d’orchestra, compositore e pianista, Ezio Bosso ha portato in scena una vera e propria scommessa, ma soprattutto un lavoro di squadra, dove la guida principale sono le esecuzioni integrali dal vivo della Quinta e della Settima sinfonia di Beethoven, come descritto dalla Rai. Il programma televisivo ha dunque l’obiettivo di raccontare il “far la musica insieme”. La serata si è svolta nel Teatro Verdi di Busseto, per l’occasione rivoluzionato per porre l’orchestra e il suo direttore al centro della platea, e rendere fruibile a tutti lo spettacolo. Nello speciale speciale il Maestro è insieme alla Orchestra Europa Filarmonica, da lui stesso fondata. Sarà un’occasione unica per immergerci nella grande musica e per ricordare il talento sconfinato del maestro Bosso. Appuntamento questa sera su Rai 3.



