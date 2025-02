Ezio Bosso, l’omaggio all’indimenticabile strumentista a Sanremo 2025

Con il suo estro ed il suo talento ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica. Che, proprio come aveva detto in una toccante intervista a Vanity Fair, è riuscito a sopravvivere. “Dopo di me rimarrà la musica”, disse infatti il mitico Ezio Bosso, nel pieno della malattia neurodegenerativa che lo aveva colpito anni prima. Ezio Bosso è morto nel maggio 2020, all’età di quarantotto anni, lasciando sì un grande patrimonio artistico e musicale agli appassionati di musica, ma anche un grande vuoto nel cuore di chiunque lo amava. “Fa un po’ impressione quando sono le cose intorno a parlarti di futuro. Le date fanno paura a chi ormai si è abituato a fare progetti solo fino a sera”, raccontò il compositore e strumentista torinese prima di andarsene.

Questa sera, martedì 11 febbraio, il celebre direttore d’orchestra, verrà omaggiato a Sanremo 2025, dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti. Proprio ieri, in conferenza stampa, il presentatore ha ricordato il legame e l’amicizia con Bosso: “Riecheggiano in me alcune sue parole: la musica si fa insieme”.

Per quel che invece concerne la sua storia personale e privata, sappiamo che Ezio Bosso ha avuto una bellissima storia d’amore con una donna di nome Anna Maria. Il celebre musicista e la sua compagna, diventata poi sua assistente personale, si sono lasciati dopo quattordici anni vissuto a strettissimo contatto. Mai chiariti i motivi della rottura, anche perché l’artista è sempre stato molto riservato.

“Ci siamo lasciati proprio per mantenere l’amore. Ma anche al suo dolore ho resistito”, aveva confidato Ezio Bosso. “La mia malattia? Il dolore più grande fu quando venne a saperlo Anna Maria, la mia ex compagna, che per me è ancora famiglia”, le sue parole. Pare poi che successivamente Ezio Bosso trovò nuovamente l’amore, senza però mai rivelare l’identità della donna al suo fianco.