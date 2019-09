Ezio Bosso e la malattia “Non posso più suonare”/ “Due dita non rispondono bene…”

Ezio Bosso non può più suonare. La sua malattia glielo impedisce. Il musicista lo ha rivelato al pubblico della Fiera del Levante di Bari. La malattia degenerativa di cui soffre dal 2011 non gli permette di fare più quello che sogna da sempre. «Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare», dice dal padiglione della Regione Puglia, dove è stato accolto dal governatore Michele Emiliano. «Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e non posso dare alla musica abbastanza». Il pianista, compositore e direttore d’orchestra si racconta col cuore in mano, con il suo cane Ragout al suo fianco. Ora dunque non gli resta che il ruolo di direttore d’orchestra da portare avanti, a cui aggrapparsi. «Quando saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra, smetterò anche di dirigere». Rispondendo alle domande del pubblico, dice anche che «la disabilità è negli occhi di chi guarda, perché il talento è talento e le persone sono persone, con le ruote o senza».

EZIO BOSSO E LA MALATTIA “NON POSSO PIÙ SUONARE”

Indimenticabile l’esibizione di Ezio Bosso al Festival di Sanremo del 2016. Aveva emozionato tutti raccontando la sua storia con la performance al piano, quando alla platea dell’Ariston e a milioni di telespettatori suonò “Following a bird”. Ora non può più suonare, ma la musica è parte di sé. «Il musicista non lo si diventa solo per talento», spiega dalla Fiera del Levante di Bari. «A un certo punto, soprattutto chi ce l’ha il talento, lo deve dimenticare e fare spazio al lavoro quotidiano, alla disciplina». Per Ezio Bosso la musica è «un focolare attorno al quale sedersi, un linguaggio universale che permette a tutti di parlarsi e fare comunità a prescindere dal luogo di provenienza». La sua vita è cambiata nel 2011, quando subisce un’operazione per una neoplasia, poi è affetto da una sindrome autoimmune, erroneamente identificata inizialmente come Sla. Nonostante le difficoltà continua a comporre, suonare e dirigere. Ora purtroppo può solo dirigere. Ma la sua vita resta dedicata alle note.

© RIPRODUZIONE RISERVATA