Ezio Bosso è morto/ Pianista con sindrome neurodegenerativa, ha commosso il mondo

Pianista, direttore d’orchestra ma soprattutto uomo dalla profondissima cultura umana: è morto Ezio Bosso, pianista torinese, aveva solo 48 anni ma il suo lungo calvario attraverso una rara forma di sindrome neurodegenerativa era giunto negli ultimi giorni a livelli ormai troppo gravi per permettere un ristabilirsi pieno delle intere funzioni vitali. Speravamo tutti che potesse regalare al mondo ancora un po’ della sua “letizia” semplice, della sua comprensione umana e musicale, ma purtroppo il Cielo se l’è portato via: nato a Torino il 13 settembre 1971, direttore d’orchestra, compositore e pianista, Bosso nel 2011 fu operato per un tumore al cervello ma è la successiva scoperta della malattia neurodegenerativa che ha paradossalmente fatto conoscere di più al mondo questo straordinario artista. Sapeva scherzare sulla sua disabilità in progressivo aumento, non si prendeva troppo sul serio ma nello stesso tempo tra le opere suonate al piano e le direzioni d’orchestra il pubblico ha imparato ad amarlo, commosso da quella “non banale” forza di vita.

È MORTO EZIO BOSSO: “LA MUSICA È BISOGNO PRIMARIO DELL’UOMO”

Al netto dei fiumi di retorica che si sono scritti e si scriveranno ancora di più ora con la notizia della sua morte, Ezio Bosso era davvero in grado con poche parole o gesti del volto di comunicare che non solo la vita “ha valore” ma che quel valore può essere comunicato con un semplice sorriso. «Dal mondo della musica classica ho subito tanti schiaffoni, ingiustizie, insulti, come quello che esistevo solo perché avevo una malattia: è evidente, non è che posso negarlo, quindi è ovvio che la prima reazione porta alla rabbia, l’altra è quella di guardarmi le ruote… infatti ho messo delle ruote bellissime. È stata una vita basata sul lottare, sul pregiudizio. Fin da bambino ho lottato col fatto che un povero non può fare il direttore d’orchestra, perché il figlio di un operaio deve fare l’operaio, così è stato detto a mio padre», raccontava tempo fa a Saverio Tommasi per Music Fanpage.

Di pochissimi giorni fa l’ultima intervista in tv all’esperto di musica Fausto Pellegrini per Rai News24 (qui il video integrale): con i segni della malattia che si vedevano purtroppo chiarissimi attraverso il collegamento in video streaming, Ezio Bosso non ha “mollato” per un attimo il suo impegno per comunicare il valore della musica come “terapia” migliore di tutti: «la musica è un bisogno primario dell’uomo e va trattata come tale. Per farla ripartire dopo il coronavirus non ci vuole molto, solo riconoscere questo bisogno primario per ciascuno individuo». Ciao Ezio, stavolta non è retorica dire che ci mancherai.



