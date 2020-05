Ezio Bosso, frasi famose/ Dalla musica alla disabilità: “Ogni problema è opportunità”

Pubblicità

La morte di Ezio Bosso, dopo anni di lotta contro una malattia neurodegenerativa, è stata per tanti un durissimo colpo. Se la sua forza, la musica, lo hanno reso indimenticabile, anche le sue parole sono rimaste vive nella memoria di tutti. Molte le frasi di Bosso arrivate dritto al cuore, che oggi vogliamo ricordare in questo articolo. Non per sottolineare il grande animo dell’artista, cosa ben nota a tutti, quanto per assaporarne ancora una volta la bellezza. Ezio Bosso ha parlato spesso di tempo e, una frase bellissima, è stata: “Il tempo è un pozzo nero. E la magia che abbiamo in mano noi musicisti è quella di stare nel tempo, di dilatare il tempo, di rubare il tempo.” Ma si è espresso anche sul tema della disabilità: “Sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono.”; “Ho smesso di domandarmi perché. Ogni problema è un’opportunità.”

EZIO BOSSO, LE FRASI FAMOSE SULLA MUSICA

Inutile dire che alcune delle frasi famose di Ezio Bosso arrivano dal suo più grande amore: la musica. Eccone alcune: “La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare.”; “La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme.”; “Scrivo perché interpreto, interpreto perché scrivo. E affronto la mia musica come se non fosse mia. Affronto come interprete il compositore.”; e ancora “La musica mi ha dato il dono dell’ubiquità: la musica che ho scritto è a Londra e io sono qui.” E infine una toccante riflessione: “La musica non è solo un linguaggio ma una trascendenza, che è ciò che ci porta oltre.”



