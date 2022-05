Ezio Bosso, malattia neurodegenerativa/ La scoperta durante un intervento al cervello

Ezio Bosso è morto a seguito del complicarsi di una gravissima malattia neurodegenerativa, che aveva colpito il pianista nel 2011. Undici anni fa l’artista venne operato al cervello per rimuovere un tumore e in quell’occasione i medici scoprirono appunto il problema. Nessuno ha mai diagnosticato con certezza cosa affliggesse Ezio Bosso, e anche la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, inizialmente diagnostica, era stata in seguito smentita. La certezza è che la patologia causava grossi problemi ad Ezio Bosso, a cominciare dai forti dolori alle mani, che a partire dal 2019, l’anno prima della sua morte, obbligarono lo stesso direttore d’orchestra ad interrompere la propria attività di musicista.

Ezio Bosso, come è morto?/ La causa: complicanze della sua malattia neurodegenerativa

COSA SI SÀ DELLA MALATTIA NEURODEGENERATIVA DI EZIO BOSSO?

La malattia di Bosso era una patologia autoimmune con gli stessi effetti della Sla: vennero colpito i motoneuroni, le cellule cerebrali che sono responsabili del controllo del movimento, e che con il tempo e il danneggiamento, portano alla paralisi della muscolatura volontaria, con la perdita di forza negli arti, e dei muscoli adibiti a funzioni vitali come la deglutizione e il respiro. Ezio Bosso pare che si sottoponesse anche ad una cura tramite il farmaco riluzolo, ma il medicinale risulta efficace solo inizialmente, per poi perdere la sua forza man mano che il paziente si abitua alla sostanza.

MALATTIA NEURODEGENERATIVA EZIO BOSSO: “LA MUSICA E’ LA MIA TERAPIA”

Ezio Bosso aveva parlato spesso e volentieri della sua malattie nelle varie interviste, come quando nel 2017, a Vanity Fair, diceva: «Un incidente, un terremoto, una storia. La mia storia. Noi siamo composti da storie, e non ci sono storie belle o brutte. Però hanno dei colori: possono essere tristi, disperate, allegre. Quello che bisogna evitare sono le storie noiose. Il mio disagio è per me occasione di non annoiarmi mai».

La musica è sempre stata la sua terapia “La musica è una terapia per la società”, l’unica vera cura che gli ha permesso di condurre una vita quasi normale fino al 2019, quando è stato costretto a smettere. “La malattia non è la mia identità – ricordava ancora – è più una questione estetica. Ha cambiato i miei ritmi, la mia vita. Ogni tanto ‘evaporo’. Ma non ho paura che mi tolga la musica, perché lo ha già fatto. La cosa peggiore che possa fare è tenermi fermo. Ogni giorno che c’è, c’è. E il passato va lasciato a qualcun altro”.

