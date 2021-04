Ezio Caruso, marito di Alda Fendi/ Medico e professore morto nel 2014

Il professore Ezio Caruso è stato il marito di Alda Fendi, quinta figlia dei fondatori delle celebre casa di moda. Sciclitano, medico, titolare della Cattedra di Fisiatria della II Università di Roma “Tor vergata”, Caruso è morto a Roma il 21 maggio 2014. I funerali si sono svolti a Donnalucata, frazione marinara del comune di Scicli , in forma strettamente privata e quindi riservati solo a parenti e amici intimi. La coppia non ha avuto figli. Ezio Caruso è stato uno dei fondatori della medicina fisica e riabilitativa italiana. Nel 2009 Alda Fendi ha ricevuto il Premio Scicli, per il suo forte legame con la città d’origine del marito. Anche se per lavoro e amore si era trasferito a Roma, Caruso è sempre rimasto legato alla Sicilia e a Scicli.

Alda Fendi: anche la sorella Franca è rimasta vedova

Anche Franca Fendi, sorella maggiore di Alda, ha perso il marito Luigi Formilli nel 2001. Francia ha raccontato la loro storia d’amore nel libro “Sei con me. La nostra grande, unica storia d’amore”. La sorella di Alda Fendi ripercorre la sua vita nell’impresa di famiglia e al fianco del marito: il matrimonio, i figli e i novi nipoti, ma anche la malattia del marito, a cui ha donato un rene. “In un mondo mutevole di faville e privilegi, come la realtà che ho potuto abitare, il vero e unico privilegio per me è stato quello di averti incontrato“, scrive Franca Fendi, rivolgendosi a Luigi Formilli. Parlando dei legami familiari, ha detto all’Agi: “Sono sempre stati fondamentali per settantacinque anni, sia con i nostri genitori, che tra noi cinque che poi con i nostri figli, abbiamo sempre preso le decisioni importanti insieme“.

