Ezio Denti “Ilary Blasi? Non sono suo consulente”/ Giallo cimici nell’auto di Totti…

Nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non ci sono solo i riflessi del gossip, ma anche quelli di una “spy story” i cui contorni trapelano dal racconto dell’ex calciatore nella sua intervista rilasciata al Corriere della Sera. Parole dal sapore esplosivo che, poche settimane fa, hanno alimentato la querelle tra i coniugi e mandato in fibrillazione le cronache rosa. Secondo alcune indiscrezioni, il detective a cui Ilary Blasi si sarebbe affidata per posizionare delle “cimici” nell’auto dell’ex marito sarebbe Ezio Denti, ex membro del pool difensivo di Massimo Bossetti. Ai microfoni di Iceberg, la trasmissione condotta da Marco Oliva su Telelombardia, il diretto interessato ha smentito categoricamente: “Non sono il suo consulente“. E il giallo continua.

Dopo quanto dichiarato da Totti nel corso della sua intervista al Corriere, l’orizzonte di un addio soft per il bene dei figli sembra sfumato in favore di una guerra a cielo aperto e senza esclusione di colpi. Da una parte la versione della conduttrice e showgirl, dall’altra, agli antipodi, quella dell’ex marito con tanto di rivelazioni sulla scoperta di presunto tradimento. E non è tutto: al Corriere della Sera, Francesco Totti ha detto di aver appreso anche altro su ciò che Ilary Blasi avrebbe fatto in costanza della rottura…

Ezio Denti smentisce le voci sul caso Ilary Blasi – Francesco Totti

Ospite di Marco Oliva a Iceberg proprio per parlare della questione, Ezio Denti ha precisato di non essere consulente di Ilary Blasi nella sua separazione da Francesco Totti. Non è lui, come invece avrebbero riportato diverse testate, l’investigatore privato ingaggiato dalla conduttrice – secondo quanto riferito da Totti per “spiarlo” a caccia di prove di infedeltà – che avrebbe seguito l’ex calciatore nei suoi spostamenti e che avrebbe addirittura posizionato alcune cimici nella sua auto. “L’ho già detto più volte – ha sottolineato Ezio Denti nel format in onda poche ore fa su Telelombardia –, non sono il consulente di Ilary Blasi e comunque, anche se lo fossi, esiste la deontologia professionale e la riservatezza in un caso come questo, che non è ancora terminato, mi sembra, e deve essere ancora discusso“. Ezio Denti smentisce categoricamente di avere un incarico in merito alla separazione e dice anche di più: “Io Ilary non l’ho mai vista, né vista né sentita“.

Una posizione che non spegne però le curiosità di molti dopo le scottanti rivelazioni di Totti al Corriere della Sera. Nel rompere il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, l’ex calciatore ha servito parecchi piatti sul fuoco del gossip. Uno di questi, oltre al presunto tradimento della moglie scoperto attraverso alcune chat, riguarda proprio la questione delle presunte intercettazioni e dei presunti appostamenti per seguirlo: “Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina e il gps per sapere dove andavo, quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi (Bocchi, nuova compagna di Totti, ndr)…”.











