Ezio Greggio, chi è l’ex moglie Isabel Bengochea e i figli Gabriele e Giacomo/ 20 anni d’amore, poi..

Isabel Bengochea è l’ex moglie del noto conduttore e presentatore televisivo Ezio Greggio. I due sono stati insieme per vent’anni e dal loro matrimonio sono nati i due figli, Gabriele e Giacomo. Ma cosa sappiamo sul conto della donna che in passato ha rubato il cuore di Greggio? L’iconico volto di Mediaset non si è mai sbottonato eccessivamente sulla sua vita privata e amorosa. Sappiamo di sicuro che è stato sposato una sola volta e che ormai da diversi anni è divorziato.

A quanto pare, Ezio Greggio e Isabel sono saliti all’altare negli anni novanta, poco prima della nascita del primogenito Giacomo, ormai adulto e stabilizzato a Londra. Nel 1995, invece, è nato Gabriele che ha deciso di seguire le orme di suo padre diventando un attore. Anche lui come il fratello vive a Londra, dopo aver frequentato una scuola di recitazione a New York.

Ezio Greggio ed Isabel, la rottura non ha scalfito la famiglia

In molti si domandano come mai sia finito il matrimonio tra Ezio Greggio e l’ex moglie Isabel. Secondo alcune ricostruzioni, la rottura tra i due non sarebbe stata particolarmente dolorosa per nessuno dei componenti della coppia, in quanto entrambi erano consapevoli di non provare più nulla l’uno nei confronti dell’altra. Nonostante la separazione, Ezio Greggio e la sua ex moglie sono rimasti in ottimi rapporti nel corso degli anni, anche per il bene dei figli.

Non è un caso, infatti, che i due appaiano molto sereni in alcuni scatti insieme. Evidentemente stima e affetto sono rimasti elementi fondamentali all’interno della coppia, nonostante entrambi abbiano imboccate strade diverse e non siano più un nucleo.

