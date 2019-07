Ezio Greggio contro Barbara D’Urso?/ Spegne la tv con Carmelita, poi frecciata a…

Ezio Greggio attacca Barbara D’Urso? Le prime fasi della terza puntata de La Sai L’Ultima – Digital Edition hanno avuto inizio con un divertente siparietto con il quale il conduttore sembra aver preso le distanze dai programmi dell’amata Carmelita della tv. Nella clip, in particolare, Ezio Greggio è alle prese con le fasi di trucco e parrucco, mentre nell’aria, risuona un programma ben noto al pubblico di Mediaset, Pomeriggio 5, condotto dall’amatissima regina di ascolti Barbara D’urso. Come ogni pomeriggio che si rispetti, la conduttrice si prepara ad affrontare i programmi di cronaca; tuttavia, qualcosa non va già a Ezio Greggio, che prima di lasciare il suo camerino prende in mano il telecomando per spegnere la tv. Il suo gesto è apparso come un vero e proprio attacco a Barbara D’Urso, già al centro di dure polemiche per i suoi programmi definiti trash. Il conduttore ha voluto lanciare un messaggio avvelenato alla sua collega? Probabilmente no, dal momento che Ezio Greggio spegne la tv proprio nel momento in cui Barbara D’Urso dà il via alla pagina dedicata alla cronaca. Solo un modo per prendere le distanze dalla tv del dolore in vista di un varietà tutto dedicato all’allegria?

La frecciatina a Ciao Darwin

La seconda frecciatina è quella che Ezio Greggio sembra rivolgere a Paolo Bonolis e al programma, campione di ascolti, Ciao Darwin – Terre Desolate. In particolare, nello sketch iniziale, vengono suggerite delle località italiane per andare in vacanza, tutte caratterizzate da nomi che rimandano a doppi sensi. Tra Orgia, Treppalle e Fermo, viene fuori “quella preferita dai falegnami”, La Sega, che, secondo il celebre conduttore de La sai L’Ultima – Digital Edition, potrebbe essere la meta preferita dai telespettatori del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Un attacco al programma che su Canale 5, nella scorsa primavera, ha macinato ascolti da capogiro? Come per il format di Barbara D’Urso, quello di Greggio potrebbe essere soltanto un modo per sottolineare la semplicità del suo format, provo di contenuti trash e adatto a tutta la famiglia.

