La vita amorosa di Ezio Greggio è stata e continua ad essere alquanto movimentata: dalla love story con Romina Pierdominico alla nuova fidanzata...

La vita privata e sentimentale di Ezio Greggio, icona della tv e brillante showman del mondo dello spettacolo nostrano, è stata e continua ad essere alquanto movimentata. In passato il celebre conduttore di Striscia la Notizia è stato sposato con la modella spagnola Isabel Bengochea, con la quale è diventato papà di Giacomo e Gabriele, nati rispettivamente nel 1991 e nel 1995.

A far discutere però sono state le recenti frequentazioni, dopo la separazione dalla compagna storica, con la giovane Romina Pierdomenico, con cui è stato fidanzato per cinque anni. La differenza di età sembra aver giocato un ruolo chiave; eppure oggi il conduttore televisivo non si pone il problema e al suo fianco ha una nuova fidanzata molto giovane, la bella Nataly Ospina.

Ezio Greggio, la relazione con la food blogger Nataly Ospina fa discutere

La food blogger colombiana è stata duramente attaccata dal popolo del web, che ha sollevato dubbi sulla relazione. Ezio Greggio ha infatti compiuto settantuno anni, mentre lei ne ha trentasei. “Dicono che sto con lui solo per i soldi”, ha raccontato rammaricata la fidanzata di Ezio Greggio, nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me.

La coppia ha ufficializzato la propria relazione poco meno di un anno fa, quando si mostrarono felici e spensierati ai fotografi durante un evento a Montecarlo. Oggi il conduttore e la sua compagna hanno gli occhi del gossip e dei fan addosso. Tanti si chiedono se e quanto durerà tra la food blogger sudamericana e il mitico Ezio Greggio. La coppia, per il momento, preferisce godersi il momento e volare oltre il chiacchiericcio delle malelingue.

