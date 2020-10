Ezio Greggio/ Dall’attacco a Mediaset alle “verità scomode” di Lockdown all’italiana

Ezio Greggio descrive uno dei momenti a suo dire meglio riusciti di “Lockdown all’italiana”, in una recente intervista a Repubblica: “Sul terrazzo faccio un discorso a mia moglie e alla ragazza con cui cerco di avere una storia che non si rendono conto di quel che succede fuori. Una pensa a fare i selfie, l’altra a comprare le creme su Amazon, e invece ‘fuori c’è gente che non riesce da dare l’ultimo saluto ai loro genitori, fidanzati che non riescono ad abbracciarsi e il mondo cambierà in modo irrimediabile’. Un discorso intenso, perché anche se il mio personaggio è negativo non ha perso di vista la drammaticità del momento. Enrico si è basato anche sul fatto che mentre fuori si consumava questo dramma in casa gli italiani pensavano al lievito per fare le pizze, a tenersi in forma, c’era uno scambio continuo di meme, alcuni terribili, altri divertenti, molti cercavano di non abbattersi, di tirarsi su. Credo che alla fine abbiamo raccontato veramente quella che è stata l’Italia del lockdown”.

Ezio Greggio: “Con Mediaset progetto fermo da più di un anno”

La speranza, a dire il vero, è che in Italia le persone siano ben più assennate del leggero e superficiale Enrico. Certo è che il dato relativo alla fruizione di prodotti trash e di bassa qualità non lascia ben sperare, come lo stesso Ezio Greggio è stato costretto ad ammettere in un altro dei suoi recenti interventi a proposito di tv. Oggi, a Repubblica, specifica quali erano le sue reali intenzioni: “Io ho semplicemente dato una opinione che non credo di essere il solo ad avere, dentro e fuori Mediaset. Ma l’azienda ovviamente fa quel che vuole. Credo solo che si possa fare anche dell’altra televisione. Ho un progetto con loro che è fermo da più di un anno e spero che lo prendano in considerazione. Non ne posso parlare finché non va in porto”. Il progetto in questione viene descritto come qualcosa in più del semplice reality, format che Greggio ha già specificato di non amare: “Ripeto, io so fare quella televisione, non so farne un altro tipo e alla domanda se mi piacesse quell’altro tipo di televisione ho detto di no. Ma l’ho sempre detto, da anni”.



