Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti/ “28 anni insieme: siamo come fratelli. I tormentoni…”

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono intervenuti in qualità di ospiti nel corso di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. La storica coppia di presentatori di “Striscia la Notizia” tornerà dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci a partire da lunedì 13 dicembre 2021 e, in occasione di questa loro “reunion”, Iacchetti ha commentato: “28 anni sono passati in un fulmine. Ezio l’ho trovato benissimo, è sempre il solito giocherellone. Non siamo ancora riusciti a dirci una cosa seria. Gli anni passano, ma noi teniamo botta… Siamo sempre giovani, soprattutto dentro. Avrei voluto fare il medico o il direttore d’orchestra: so tutto di medicina, vorrei iscrivermi all’università, fare il medico generico che va a casa della gente e viene pagato con galline, conigli e uova”.

Poi, Greggio ha aggiunto: “Per arrivare dove siamo arrivati abbiamo dovuto fare dei percorsi. A volte la strada è in salita, a volte in discesa”, a testimonianza del fatto che la gavetta, così come in moltissimi ambiti, rappresenti sempre un punto di partenza fondamentale per qualunque avventura lavorativa.

EZIO GREGGIO ED ENZO IACCHETTI: “SIAMO COME FRATELLI”

Nel prosieguo dell’intervista, Enzo Iacchetti ha detto che Ezio Greggio è per lui un fratello e quest’ultimo ha ricambiato con parole di stima. “I nostri tormentoni? Bau bau micio micio è uno di quelli più richiesti e deriva da un’unità di misura dei pescatori. Poi c’è ‘è lui o non è lui? Cerrrto che è lui!’ oppure ‘sono ragaaaazzi’ e ‘cosa c’è? Cosa c’è? Cooosa c’è?’. Sono nati tutti quanti in maniera totalmente casuale”.

Poi, il retroscena raccontato da Ezio Greggio: “Una volta ci invitarono a Cuba in qualità di ospiti, fu molto divertente. Traducemmo le canzoni corte cantante da Enzo e suscitammo grandi risate”. In seguito, il ricordo di Lina Wertmüller: “La sua ironia è stata veramente unica, fantastica”.

