Ezio Greggio/ Foto, fioccano insulti sui social e Valentina Persia…

Ezio Greggio si prepara a tornare in tv, con uno dei suoi maggiori successi. Su Instagram, il noto comico e conduttore ha pubblicato un post per avvisare i fan del ritorno de La sai l’ultima?, in onda nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 18 luglio 2020. Gli ammiratori si sono subito scatenati per fare i complimenti al presentatore, soprattutto per gli ascolti registrati con il suo show. Un utente però ha superato certi confini e dopo aver esordito con un’ingiuria, ha aggiunto anche un “Ezio ti amo”. In molti sono intervenuti per commentare la sua uscita, fra cui anche la nota comica Valentina Persia. Dopo un battibecco intenso, l’artista ha deciso di cancellare alcuni dei suoi interventi, forse dopo essersi resa conto di discutere con un hater. “Ma che fai nella vita te? Oltre a fare schifo”, ha detto l’utente senza mezzi termini. “Ma te sei visto… un clone de chi”, ha ribattuto la Persia ad un certo punto, “fatte na vita se ce riesci. Me specchio co quelli come te che sono l’emblema della schifezza ma non arriverò mai alla tua altezza”. Greggio invece ha deciso di non intervenire, lasciando che fosse la collega a dire la sua. Clicca qui per leggere il post di Ezio Greggio e i commenti.

Ezio Greggio, il consiglio sulla mascherina

Ezio Greggio non è mai stato attivo sui social, almeno se escludiamo quei due o tre post la settimana/ogni due che è solito pubblicare. Prima di ricordare ai fan del ritorno di La sai l’ultima?, il presentatore ha voluto comunque dare un consiglio a tutti i propri followers: “Mi raccomando, quando siete con altre persone al di fuori del vostro nucleo famigliare, datemi retta: indossate ancora la mascherina. Non si sa mai. Comunque vi riparano dall’alito spesso non gradevole di chi avete di fronte. E i vostri amici… dal vostro!“. Clicca qui per leggere il post di Ezio Greggio. In queste settimane, il presentatore ha dovuto confermare invece lo slittamento del Monte Carlo Film Festival de la Comedie, previsto dal prossimo 20 luglio e rimandato al successivo 5 ottobre. “Siamo certi e speranzosi che per quelle date possiamo garantire lo svolgimento del Festival in tutte le sue sfaccettature“, ha dichiarato, come riporta Riviera24, “Inoltre, quest’anno visto che a Luglio non ci sono le condizioni per realizzare un Festival normale, insomma stiamo andando per le lunghe, allora ho deciso di aggiungere i corti”.

Foto, il ritorno di La sai l’ultima?

Foto, il post sulle mascherine





© RIPRODUZIONE RISERVATA