Ezio Greggio, fuorionda misterioso/ Barbara d’Urso offesa da Striscia la Notizia?

Barbara d’Urso presa di mira da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio? Serpeggia il dubbio sul web e sui social da ieri sera da quando i due conduttori di Striscia la Notizia hanno lanciato davvero in modo molto strano, ma in linea con le loro battute e le loro frecciatine, e poi sono andati in scena in un piccolo fuori onda che sta facendo discutere e divide i fan della d’Urso. Ma cosa è successo di preciso? E’ presto detto. Sappiamo bene quando la conduttrice napoletana si professi amica di Antonio Ricci ma, a quanto pare, forse non può dire lo stesso della coppia di conduttori. In particolare, proprio in conclusione della puntata di ieri sera di Striscia la Notizia, i due si sono ritrovati a dover lanciare la nuova puntata di Live Non è la d’Urso ed è stato a quel punto che Ezio Greggio ha rilanciato: “Posso dire una cosa, era così una bella serata ma adesso c’è Live-Non è la D’Urso“ e il suo collega subito risponde a tono: “Non sia giù di morale, lo dice il titolo stesso non c’è la D’Urso”, e a quel punto Iacchetti esulta: “Menomale che bella notizia”.

IL FUORIONDA DI ENZO IACCHETTI A STRISCIA LA NOTIZIA

Il siparietto nel tg satirico si chiude e fin quei tutto sembra normale se non fosse che poi, a peggiorare le cose, arriva questo fuori onda che mette nei “guai” proprio Ezio Greggio. Secondo quanto rivela un fuorionda caricato sul sito della trasmissione pubblicato il 23 novembre è proprio il conduttore che si lascia andare ad un misterioso fuorionda che potrebbe essere stato frainteso. In particolare, Greggio rivolgendosi forse al cane che sale sul bancone rilancia: “Vai da Barbara D’Urso che è una collega. Vai su“. Per alcuni lui ha dato della cagna alla collega mentre altri sono convinti che parlasse di “conduttore”. Dove sta la verità?

